Anniversaire de l'attaque du 7 octobre : Bruno Retailleau évoque une «menace terroriste à un niveau élevé»

Bruno Retailleau appelle à la vigilance. Le ministre de l'Intérieur s'est adressé aux préfets dans un télégramme daté du 1er octobre et leur demande une vigilance de tous les instants à l'approche du premier anniversaire de l'attaque du 7 octobre. D'autant plus au regard de l'intensification du conflit au Proche-Orient et de l'aggravation des tensions entre Israël et l'Iran.

"Un arc électrique favorable à un terreau islamiste et un terreau terroriste"

"La persistance de la menace terroriste à un niveau élevé et l'état de tension que connaît la société commandent le plus haut niveau de vigilance", écrit le ministre. Sur RTL ce jeudi matin, Bruno Retailleau a rappelé le chiffre de "181% d'augmentation des actes antisémites sur les huit premiers mois de l'année" et évoque un "mois de danger" avec, non seulement l'anniversaire de l'attaque du 7 octobre, mais aussi "les quatre grandes fêtes juives". "Cette conjonction peut créer un arc électrique favorable à un terreau islamiste et un terreau terroriste", poursuit-il.

Citant dans son télégramme les éventuelles "mobilisations de soutien à la cause palestinienne", Bruno Retailleau demande enfin aux préfets d'"interdire toute manifestation laissant craindre des troubles graves à l'ordre public". "Vous vous montrerez attentifs aux propos injurieux, outrageants et aux appels à la violence ciblant les forces de l'ordre", conclut le ministre.