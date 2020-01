Anne Hidalgo sur les migrants de porte de la Chapelle : "C’est une crise humanitaire sans précédent"

INTERVIEW

Haut lieu du deal et illustration des conditions catastrophiques de vie des réfugiés, le 18e arrondissement de Paris est devenu le quartier clé des élections municipales. "C’est une crise humanitaire sans précédent", fustige au micro d’Europe 1 la candidate et maire socialiste sortante Anne Hidalgo, invitée dimanche dans le Grand rendez-vous. L’élue, qui a lancé officiellement sa campagne à la Porte de la Chapelle, confie ressentir de la "colère" : "Ce n’est pas un sujet qui devrait occuper les plateaux de façon politicienne."

La maire de "Paris, ville refuge", s’indigne contre les conditions d’accueil des migrants dans les campements du nord de la capitale. "Près de 15 à 20% des gens dans la rue sont des réfugiés statutaires, on voit bien qu’il y a un énorme problème d’accueil !", dénonce-t-elle. "Le problème d’accueil des réfugiés en France relève de la politique nationale."

Une "mise à l’abri" à venir cette semaine ?

Depuis début 2019, l’élue s’est engagée dans un bras de fer avec le gouvernement sur cette question, l’accusant de ne pas assurer la mise à l’abri des demandeurs d’asile. "On me dit qu’il va y avoir une mise à l’abri depuis novembre", indique-t-elle. "Cela devrait avoir lieu cette semaine mais je refuse qu’il y ait des évacuations policières brutales."

Mais sa détermination ne l’empêche pas d’être sous le feu des critiques. "Quand on est maire de Paris, il faut un peu de décence, l'Etat et la municipalité ont leur responsabilité", lançait en octobre dernier le candidat investi par LREM pour les municipales, Benjamin Griveaux. "Il faut démanteler ces campements immédiatement, au moment où ils s'installent car au bout de 48 heures, il faut une décision de justice, Anne Hidalgo ne le fait pas."

"J’ai dû aller 22 fois à la porte de la Chapelle et à la porte d’Aubervilliers ces derniers mois pour prendre la mesure de ce qu’il s’y passait", raconte-elle. "On est loin d’un accueil humanitaire digne." Même constat à la porte d’Aubervilliers : "Nous avons ouvert un gymnase pour accueillir des femmes et des enfants qui étaient à la rue. Nous avons rencontré une mère et un bébé qui avait 3 semaines de vie. Il avait déjà vécu 15 jours de rue. C’est inadmissible."

Le 13 janvier dernier, depuis un bar de la porte de la Chapelle où elle a lancé officiellement sa campagne pour les municipales 2020, Anne Hidalgo a présenté son projet pour le quartier. Alors que le candidat de LREM Benjamin Griveaux propose d’y construire "une gare de l’Europe et du Grand Paris" qui remplacerait la gare de l’Est, l’élue socialiste projette d’en faire une place végétalisée et piétonnisée. Parmi les projets déjà en chantier, le jardin Chapelle-Charbon, un espace vert de plus de 3 hectares, et la nouvelle Arena, la salle de sport prévue pour accueillir les Jeux Olympiques 2024. Le campus universitaire Condorcet ouvrira également ses portes en 2022 pour accueillir jusqu’à 3.500 étudiants.