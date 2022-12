Affaire Quatennens : plus d'un millier de militants LFI demandent l'exclusion du député

Faut-il sauver le soldat Adrien Quatennens ? La question se pose au sein de La France insoumise, alors que plus d'un millier de militants demandent l'exclusion du député du Nord, toujours membre de LFI, dans une tribune publiée ce lundi. Il s'agit d'un nouveau signe de la scission entre les élus et la base du parti. Ces sympathisants, souvent des jeunes venus de toute la France, dénoncent la décision de maintenir Adrien Quatennens, condamné pour violences envers son ex-compagne.

"Un manque de démocratie" au sein de LFI

Depuis le jugement du procès et la décision d'exclusion temporaire de La France insoumise, les groupes d'action inondent les réseaux sociaux pour contester le retour du député du Nord à l'Assemblée nationale. Au-delà de cet objectif, cette tribune met en lumière la scission qui éclate entre les cadres, les élus du parti, avec les militants qui s'interrogent sur ce que devient leur mouvement.

"On espérait tous que le groupe parlementaire exclurait Adrien Quatennens après la décision de justice", souligne par exemple Sandra Vidot, militante LFI de Poitiers au micro d'Europe 1. "Il y a un manque de démocratie dans le parti", tonne-t-elle, "où on n'écoute pas vraiment les militants et on ne leur demande pas leur avis. On n'a pas le choix de s'exprimer publiquement", poursuit la militante insoumise.

Si cette fronde se propage, elle pourrait diviser encore un peu plus le parti et isoler davantage Jean-Luc Mélenchon et sa garde rapprochée au sein de La France insoumise.