À la prison de Fresnes, première sortie pour le ministre Dupond-Moretti

REPORTAGE

L’arrivée d’Eric Dupond-Moretti mardi soir à la prison de Fresnes n’a pas été des plus discrètes. Mis au courant de l’arrivée du célèbre avocat, pour ce qui restera sa première sortie officielle en tant que garde des Sceaux, les détenus lui ont réservé un accueil particulièrement bruyant. "C’est très rare que ce soit comme ça", glisse une habituée au ministre de la Justice alors que les prisonniers hurlent et tapent sur les portes de leur cellule. Le garde des Sceaux s'arrête quelques instants, observe les coursives au-dessus de lui et balaye du regard les portes fermées, alignées les unes après les autres.

Eric Dupond-Moretti poursuit sa visite, discute en privé avec un détenu, alors qu’autour de lui les cris continuent. Vétusté des locaux, présence de rats… Prisonniers et personnels pénitentiaires exposent les mêmes difficultés. "Il y a quand même des efforts à faire, hein. Quand on voit les douches, ça ne donne pas envie, franchement", commente "Acquittator".

Une seule question, une réponse policée

Mais avec le coronavirus, le nombre de détenus a été réduit pour éviter la propagation. Et ça va un peu mieux, signale une conseillère d'insertion. "On espère en tout cas que ça pourra être maintenu", glisse-t-elle au ministre, qui répond : "On espère tous ça. Ce que vous dites est juste."

Face aux journalistes, pas de grands discours après ces rencontres, juste un très court commentaire. "On est sur des taux d’occupation ici qui sont historiquement bas et c’est sans doute le chemin qu’il faut poursuivre. En tous les cas, c’est ma conviction", lance-t-il à la presse avant de s’éclipser. Une seule question possible donc, et une réponse policée. L'avocat se serait peut-être étendu. Pas le ministre.