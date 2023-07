Emmanuel Macron «est l'anti-de Gaulle», juge le député Sébastien Chenu

Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne prendra pas la parole à l'occasion du 14-Juillet. Une date importante, qui devait pourtant marquer la fin de la volonté d'apaisement du président, 100 jours après son discours d'avril. Pourquoi le président garde-t-il le silence ? D'après Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député Rassemblement national (RN) du Nord, invité d'Europe 1 Matin jeudi, le chef de l'État "n'a rien à dire".

"On a un président qui ne sait pas tenir un discours d'autorité"

"Si le président est agacé, qu'il sache que ce sont les Français qui sont agacés de lui", a lancé Sébastien Chenu. "On a un président qui est planqué, qui n'a rien à dire. Il ne sait pas tenir un discours d'autorité. Il aimerait juste que les Français obéissent mais il ne sait pas ce que c'est que rétablir l'autorité dans notre pays."

Après les émeutes qui ont éclaté dans plusieurs villes de France le 27 juin, à la suite du décès de Nahel, le 14-Juillet ne sera pas fêté dans plusieurs communes. "Voilà ce qu'il a fait de la France : un pays dans lequel on ne peut même plus célébrer le 14-Juillet parce qu'on a peur ! Les maires ont peur que des voyous viennent semer la zizanie, viennent créer des émeutes", s'est insurgé le cinquième vice-président de l'Assemblée nationale au micro d'Europe 1. "Quand on voit qu'il transforme le 14 juillet en Fort Knox (ndlr : camp militaire de l'United States Army) et que des dizaines de communes renoncent à célébrer la fête nationale, c'est une catastrophe en termes d'image." La ville de Savigny-sur-Orge, dans l’Essonne, et Montargis dans le Loiret, ne proposeront pas de feux d'artifice aux habitants cette année.

Pour Sébastien Chenu, Emmanuel Macron fait renoncer à la grandeur de la France et représente "le président qui aura le plus abîmé notre pays". "Il est l'anti de Gaulle quelque part", a-t-il ajouté.

Ces "100 jours", un "flop"

Une semaine après la fin des émeutes, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé sur les violences urbaines qui ont secoué le pays. "Ça fait déjà six ans qu'il est président de la République, donc je ne sais pas combien de temps il lui faut pour poser un diagnostic et en tirer les conséquences et les réponses mais les Français sont pressés", a-t-il tonné. "Les Français sont dans l'urgence, l'urgence sécuritaire, l'urgence sociale, l'urgence du pouvoir d'achat. Et le président de la République ne sait pas quoi dire aux Français. Il n'a aucune réponse."

Le chef de l'État n'a pas non plus encore fait le bilan des 100 jours d'apaisement fixés en avril dernier. "Un flop total" d'après Sébastien Chenu. "Le président de la République abîme notre pays, rétrécit notre pays, abîme son image à l'international et laisse les Français à leurs problèmes", a-t-il conclu.