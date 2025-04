Tina Knowles, la mère de Beyoncé, dévoile avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein en juillet 2024

Dans ses mémoires intitulées "Matriarche", Tina Knowles confie s'être fait retirer une tumeur cancéreuse au sein gauche, diagnostiquée au stade 1 en juillet 2024, et avoir subi une réduction mammaire. Elle est aujourd'hui totalement guérie.

En partageant son histoire, Tina Knowles veut faire passer un message fort aux femmes : "Allez faire vos mammographies", insiste-t-elle dans une interview accordée au magazine People, à l'occasion de la sortie de ses mémoires intitulées Matriarche, dans lesquels elle révèle avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein au stade 1 en juillet 2024, à l'âge de 71 ans. "Nous, les femmes, sommes tellement occupées. Nous nous laissons parfois totalement aspirer par le quotidien, nous courons partout. Mais vous devez absolument vous faire dépister. Si je n'avais pas fait mon test à temps… je tremble en pensant à ce qui aurait pu m'arriver", confie-t-elle.

"Il ne faut pas prendre le dépistage à la légère"

Si la mère de Beyoncé insiste autant sur la nécessité de se faire dépister le plus rapidement possible, c'est parce qu'elle a elle-même manqué une de ses mammographies, annulée à cause de la pandémie, et qu'elle avait ensuite oublié de reprogrammer, persuadée d'avoir déjà passé le test. "Il ne faut pas prendre ça à la légère", martèle-t-elle dans les colonnes de People. Deux ans plus tard, Tina Knowles a finalement passé sa mammographie, et appris quelques jours plus tard, avec sidération, qu'elle souffrait d'un cancer du sein. "Je ne savais même pas qu’il y avait un stade 0. J’aurais pu le détecter encore plus tôt si je n’avais pas raté ma mammographie", déplore-t-elle aujourd'hui.

"Beyoncé est restée positive"

Dans ses mémoires, Tina Knowles raconte comment ses deux filles ont réagi de manière totalement différente à l'annonce de sa maladie. "Beyoncé l'a bien pris, elle est restée positive, et j'ai tout de suite senti qu'elle cogitait, se concentrant sur cette épreuve comme s'il s'agissait d'un devoir à accomplir avec précision", écrit-elle. Solange Knowles, elle, lui a tout de suite apporté du réconfort. "Maman, on va traverser ça ensemble", l'a-t-elle rassurée.

C'est donc bien entourée et soutenue par ses proches que la septuagénaire a subi, fin 2024, l’ablation de la tumeur cancéreuse localisée dans son sein gauche, ainsi qu’une réduction mammaire. "Je vais très bien", se réjouit-elle aujourd'hui. "Le cancer est derrière moi, et je remercie Dieu de m’avoir permis de le détecter assez tôt". Tina Knowles assure se sentir plus forte après avoir surmonté cette douloureuse épreuve. "Je suis en meilleure santé, je mange mieux, j’ai perdu du poids", confie-t-elle, sereine et apaisée. Consciente que la vie peut basculer du jour au lendemain, la mère de Beyoncé révèle avoir une seule crainte : ne pas profiter pleinement de chaque jour qui lui reste sur cette Terre.

