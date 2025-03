Qu'arrive-t-il à Justin Bieber ? Le chanteur partage un nouveau message inquiétant sur Instagram

Alors que ses fans s'inquiètent pour sa santé mentale depuis déjà plusieurs semaines, l'interprète de "Yummy" a partagé un nouveau message cryptique sur Instagram, dans lequel il explique n'avoir jamais pu exprimer sa "haine" malgré les épreuves qu'il a traversées.

Simple petit coup de mou ou véritable passage à vide ? Récemment devenu papa d'un petit Jack, fruit de ses amours avec son épouse Hailey, Justin Bieber n'aurait pas trouvé dans la paternité l'apaisement qu'il espérait. Tourmenté, le jeune papa a partagé ce dimanche 16 mars un message énigmatique sur Instagram : "Quand j'étais petit, on me disait toujours de ne pas haïr. Ce qui m'avait donné l'impression que je n'avais pas le droit de ressentir cette émotion, et je n'en avais donc parlé à personne", confie-t-il avec émotion.

Un lien avec l'affaire P. Diddy ?

"Incapable de l'admettre, j'avais l'impression de me noyer", poursuit l'interprète de Baby. Pour Justin Bieber, "la seule façon de faire disparaître la haine est d'abord de la reconnaître". "Comment ne pas en ressentir après toutes les blessures que nous avons subies ?", s'interroge-t-il à la fin de son message.

De quelles blessures parle donc l'artiste ? Depuis l'explosion de l'affaire P. Diddy en septembre 2024, de nombreux fans sont persuadés qu'il a été violenté par le rappeur. Leur preuve ? Une vidéo partagée par Justin Bieber sur YouTube en 2009, dans laquelle P. Diddy plaisante en assurant avoir la garde du jeune homme pendant "48h". "Nous ne pouvons pas révéler ce que nous allons faire, mais c'est définitivement le rêve d'un adolescent de 15 ans", ajoute Sean Combs dans cette fameuse vidéo. Comme tous les artistes ayant côtoyé P. Diddy de près ou de loin, notamment Jennifer Lopez et Usher, Justin Bieber n'a jamais réagi aux innombrables accusations de viols et d'agressions sexuelles visant le rappeur, et pour lesquelles il sera jugé dès le 5 mai prochain, lors d'un procès qui s'annonce ultra-médiatisé.

Des rumeurs sur sa consommation de drogues

Depuis l'inculpation de Sean Combs et les révélations glaçantes sur ses "freak offs", soirées impliquant une consommation abondante de drogues et des relations sexuelles forcées, les "Beliebers" voient des appels à l'aide dans de nombreuses chansons et clips de leur idole. Selon eux, l'affaire P. Diddy a réveillé les traumatismes de Justin, qui aurait replongé dans la drogue. L'apparition du chanteur à l'événement Rhode, la marque de skincare de son épouse Hailey Bieber, fin février dernier à Los Angeles, n'a fait qu'alimenter ces rumeurs. Filmé pendant un échange avec une fan, Justin Bieber enchaînait les rictus étranges et se balançait bizarrement d’un pied sur l’autre. Son porte-parole l'assure : il était juste heureux et profitait de l'instant présent.

Mais alors, quid des envolées mystiques du chanteur sur les réseaux sociaux ? Quel message Justin Bieber cherche-t-il à faire passer ? Quelques jours avant de partager ses réflexions sur la "haine", l'interprète de Sorry évoquait son syndrome de l'imposteur : "Les gens m'ont dit toute ma vie : 'Waouh Justin, tu mérites ça'. Pourtant, je me suis toujours senti indigne, comme si j'étais un imposteur. Quand les gens me disaient que je méritais quelque chose, ça me donnait l'impression d'être sournois, et je me disais : 'Bon sang, si seulement ils connaissaient mes pensées'". Malgré tous ses doutes, l'artiste a pris le temps de célébrer son 31e anniversaire début mars avec ses proches et a passé toute une soirée à Disneyland aux côtés d'Hailey ce week-end. Ces soutiens suffiront-ils à lui faire sortir la tête de l'eau ?

