Pourquoi Kate Middleton et le prince William ne seront-ils pas à la messe de Pâques de la famille royale ?

Attendus ce dimanche à Windsor pour la traditionnelle messe de Pâques aux côtés du roi Charles III, Kate Middleton et le prince William ont annoncé au souverain qu'ils seraient finalement absents.

Le prince William et Kate Middleton brilleront par leur absence ce dimanche lors de la traditionnelle messe de Pâques de la famille royale, à Windsor. Selon Hello !, les Cambridge ont en effet décidé de passer le week-end dans leur maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk, avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, actuellement en vacances scolaires. Kate et William ont obtenu l'accord du roi Charles III après de "longues discussions". Ils "profiteront d’un peu de temps prolongé en famille à Pâques, avant que les enfants ne retournent à l'école", a confié une source au Mirror.

Kate et William privilégient les moments en famille

L’an dernier déjà, les Cambridge avaient manqué la messe de Pâques en raison de l’état de santé de la princesse de Galles, dont le cancer venait tout juste d’être diagnostiqué. La famille s'était alors retirée au calme, loin de l’agitation de Buckingham, dans leur havre de paix d’Anmer Hall. Depuis l'annonce de la maladie de la princesse de Galles, aujourd'hui en rémission, les Cambridge privilégient les moments passés en famille, reléguant au second plan leurs engagements royaux. Ils ont récemment profité d'un séjour au ski à Courchevel, où ils ont dévalé les pistes sous un soleil radieux. Quelques jours plus tard, le prince William a assisté, avec son fils aîné George, aux deux matchs aller-retour opposant le PSG à Aston Villa, leur club de cœur. Des instants de complicité père-fils ô combien précieux pour le fils de Charles III, qui saisit chaque occasion pour renforcer ses liens avec sa progéniture.

Si Kate et William n’assisteront pas à la messe de Pâques cette année, le palais de Buckingham a annoncé que Charles III et la reine Camilla y seraient présents. Selon The Mirror, la princesse Anne et son mari, Sir Tim Laurence, ainsi que la duchesse et le duc d’Édimbourg devraient également assister à l'office.