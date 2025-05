Nicolas Bedos attaqué après la parution de «La Soif de honte», sa compagne Pauline Desmonts prend sa défense

© PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Pauline Desmonts est la mère de la fille de Nicolas Bedos, Joséphine, née en décembre 2023. © PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos, qui a écopé d'un an de prison avec sursis pour des agressions sexuelles, est revenu sur sa condamnation dans un livre paru le 7 mai dernier. L'ouvrage, intitulé "La Soif de honte", a reçu un accueil mitigé et suscité l'indignation sur les réseaux sociaux.