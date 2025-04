Natalie Portman harcelée à Paris : son fan obsessionnel a-t-il été condamné par la justice ?

Ce mardi 8 avril, un Américain qui a harcelé Natalie Portman pendant plusieurs mois à Paris, où l'actrice réside, a été jugé en comparution immédiate. Quel sort lui a été réservé ?

Natalie Portman va-t-elle enfin pouvoir dormir sur ses deux oreilles ? Ce mardi 8 avril, le tribunal judiciaire de Paris a jugé en comparution immédiate Philipp, un de ses fans qui l'a harcelée pendant plusieurs mois. Cet Américain, un chirurgien d'une cinquantaine d'années lui vouant une passion inquiétante, la bombardait de mails à caractère sexuel et rôdait près de son domicile à Paris, où elle réside depuis sa rencontre avec son ex-époux, le danseur Benjamin Millepied.

Natalie Portman "pas rassurée"

Effrayée, la star de Black Swan avait fini par porter plainte en février pour que cesse ce cauchemar, et attendait beaucoup du jugement rendu cette semaine. Mais elle n'a pas obtenu gain de cause : comme le rapportent nos confrères du Parisien, le dénommé Philipp a été jugé "irresponsable pénalement". C'est exactement ce qu'avait conclu un psychiatre après l'avoir examiné pendant sa garde à vue. Le spécialiste l'avait également qualifié d'"érotomane". Sous contrôle judiciaire en attendant son procès, le chirurgien a réussi à fuir aux Etats-Unis et n'était donc pas présent à l'audience de ce mardi 8 avril. Il a interdiction de revenir à Paris pendant cinq ans et de rentrer en contact avec Natalie Portman.

Selon l'avocate de l'actrice oscarisée, cette dernière apprécierait que la justice ait "trouver une solution" à cette affaire, mais ne serait "pas rassurée" de savoir Philipp en liberté. D'autant plus que son harceleur possède des informations personnelles sur elle et sa famille "qui n'ont jamais été évoquées dans les médias", et qu'il dispose de tous ses contacts. Plus perturbant encore, le quinquagénaire a réussi, sans que l'on sache comment, à obtenir le code d’entrée du Airbnb qu'elle avait brièvement occupé dans le XVe arrondissement. Bouleversée et épuisée par cette affaire, source de stress et d'inquiétude, Natalie Portman a obtenu 14 jours d’incapacité totale de travail (ITT) et est provisoirement rentrée aux États-Unis pour se ressourcer.