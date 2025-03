Natalie Portman de nouveau en couple ? L'actrice aurait retrouvé l'amour dans les bras de Tanguy Destable

Selon plusieurs tabloïds, l'actrice oscarisée aurait succombé au charme de Tanguy Destable, alias Tepr, le père des enfants de Louise Bourgoin. Les deux ont été photographiés ensemble dans les rues de Paris, où la star réside depuis plusieurs années

Natalie Portman vit-elle une nouvelle romance à Paris ? Un an après avoir officialisé son divorce avec le chorégraphe français Benjamin Millepied, l'actrice de 43 ans a été photographiée lors d'une balade nocturne dans les rues de la capitale française en compagnie d'un autre Frenchie, Tanguy Destable alias Tepr, producteur de musique et ex-compagnon de Louise Bourgoin, avec qui il a eu deux fils. Sur ces clichés dévoilés par le Daily Mail, on le voit passer tendrement son bras autour des épaules de Natalie Portman avant de lui déposer un baiser sur le front.

Un divorce douloureux après quinze ans de relation

Selon les informations du magazine People, la star serait bel et bien en couple avec le producteur, notamment connu pour ses collaborations avec David Guetta et Mylène Farmer. Leur idylle serait née quelques semaines après le flirt de l'actrice avec Gad Elmaleh, aperçu à ses côtés en juillet dernier à la sortie de Costes, un restaurant parisien.

Meurtrie par son divorce avec Benjamin Millepied après quinze ans de relation, un mariage et deux enfants (Aleph et Amalia), Natalie Portman a mis du temps à se reconstruire. Aujourd'hui guérie, l'actrice semble prête à écrire une nouvelle page de son histoire sentimentale aux côtés de Tanguy Destable.