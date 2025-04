Michelle Obama dévoile la vraie raison de son absence à l'investiture de Donald Trump

L'ancienne First Lady a révélé, dans le dernier épisode de son podcast "IMO With Michelle Obama and Craig Robinson", diffusé ce mercredi 23 avril, les véritables raisons de son absence à l'investiture de Donald Trump.

Le 20 janvier dernier, Barack Obama s'est rendu seul à l'investiture de son adversaire politique, Donald Trump. L'absence de son épouse, Michelle, n'est pas passée inaperçue, l'ancienne First Lady ayant également manqué, quelques jours plus tôt, les funérailles de l'ancien président Jimmy Carter. Il n'en fallait pas plus pour que des rumeurs de divorce commencent à circuler, et à enfler, malgré les nombreuses déclarations d'amour publiques du couple, notamment à l'occasion de l'anniversaire de Michelle Obama ou de la Saint-Valentin.

Apprendre à dire "non"

L'épouse de Barack les a une nouvelle fois balayées dans un nouvel épisode de son podcast IMO, coanimé avec son petit frère Craig Robinson, en expliquant ne pas avoir assisté à l'investiture de Donald Trump tout simplement parce qu'elle n'en avait aucune envie. "Les gens ne pouvaient pas croire que je disais non pour une autre raison, et ont donc supposé que mon mariage était en train de s'effondrer", regrette-t-elle. "J’ai dû faire tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas faire ce qui était perçu comme juste, mais faire ce qui était bon pour moi, ce qui a été difficile à faire".

Assumer ce choix n'a pas du tout été évident pour Michelle Obama qui, pendant ses huit années passées à la Maison Blanche, était contrainte de se conformer à ce qu'on attendait d'elle en tant que First Lady, accompagnant ainsi son époux à chaque grand événement et voyage officiel. Consciente qu'elle pouvait changer d'avis et se résigner à tout moment, l'ex-Première dame a mis en place de véritables stratégies pour ne pas céder. "Ça a commencé par le fait que je n’avais rien à me mettre", révèle-t-elle dans son podcast. "Je me suis dit que si je n’allais pas à ce truc, je devais le dire à mon équipe, parce que je ne voulais même pas avoir une robe prête pour l’investiture, n’est-ce pas ?". Sans aucune tenue prévue, Michelle était sûre de ne pas flancher à la dernière minute.

Comme elle se l'était promis, elle n'a finalement pas accompagné son mari à l'investiture de Donald Trump. Elle est aujourd'hui fière d'avoir réussi à respecter ses propres limites, et souhaite être un modèle pour ses filles, Sasha et Malia. "Après tout ce que j’ai fait dans ce monde, si je dois encore montrer aux gens que j’aime mon pays, que je fais ce qu’il faut, que je suis toujours prête, que je vais toujours plus haut, même face à beaucoup d’hypocrisie et de contradiction, tout ce que je fais, c’est maintenir cette barre folle que nos mères et nos grands-mères ont fixée pour nous", analyse-t-elle. Une belle leçon pour maîtriser ce qu'elle appelle "l'art de dire non".