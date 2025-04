Michèle Torr en couple avec Stéphane, de 45 ans son cadet : «Un jour, il aura envie d’avoir des enfants»

Amoureuse de Stéphane, un homme de 45 ans son cadet, l'interprète d'"Emmène-moi danser ce soir" s'est confiée sur leur romance dans une interview accordée au magazine "Nous Deux". Elle évoque également l'avenir de leur couple et les critiques dont elle est la cible depuis leur rencontre.

Pour Michèle Torr, l'amour n'a définitivement pas d'âge. À 78 ans, la chanteuse vit une histoire d'amour passionnée avec Stéphane, un homme de 45 ans son cadet. Dans une interview accordée au magazine Nous Deux ce lundi 21 avril à l'occasion de la sortie de son nouveau vinyle, la star s'est confiée sur leur relation atypique, née sur Facebook il y a cinq ans.

"On s’est écrit pendant le Covid, on s’est parlé, beaucoup, et j’ai eu envie de le connaître", confie Michèle Torr. Ce désir la pousse à s'envoler direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, à 6.000 kilomètres de chez elle, pour rencontrer cet inconnu de 33 ans. Sur place la magie opère, Michèle Torr tombe sous le charme de Stéphane et de son pays. "J’ai été dans son quartier, j’ai rencontré sa famille. (...) J’ai vécu avec eux pendant un moment et je crois que je pourrais habiter là-bas", raconte-t-elle. La chanteuse aurait certainement franchi le cap si elle avait été plus jeune, sans famille et sans attache. "Je ne le ferai pas parce que ma famille, mes enfants et petits-enfants sont là. Mais peut-être plus jeune et dans d’autres circonstances, j’aurais pu", explique-t-elle.

"L'amour, c'est la vie, l'amour est dans tout"

C'est donc Stéphane qui a quitté son pays natal pour s'installer en Provence à ses côtés, il y a deux ans. "Il travaille maintenant dans une brasserie, à Aix-en-Provence. Il prend des cours pour mieux parler le français, il découvre plein de choses", confie la chanteuse. Seul nuage venant assombrir ce doux tableau : les remarques "blessantes" sur leur différence d'âge qui choque, même parmi les fans de Michèle Torr. "Quand la différence d’âge est dans l’autre sens, ça ne gêne personne. On n’en parle même pas", déplore l'artiste, mère de deux enfants, Romain, 57 ans, né de sa relation avec le chanteur Christophe, et Emilie, 52 ans, fruit de ses amours avec le réalisateur Jean Vidal. Pour elle, l'âge n'est qu'un simple chiffre : "L’amour, c’est la vie, l’amour est dans tout".

Si ces critiques l'attristent, Michèle Torr ne compte pas mettre un terme à sa relation avec Stéphane, qui lui procure tant de joie. La chanteuse est néanmoins lucide lorsqu'elle pense à l'avenir. "Je sais qu’un jour, Stéphane va rencontrer quelqu’un de son âge, qu’il aura envie d’avoir des enfants, et je serai heureuse pour lui. La famille s’agrandira !", confie-t-elle, avant de conclure, sans aucune amertume : "J’espère bien qu’on restera en contact !".