Meghan Markle fait une surprise à une adolescente grâce à l'aide de Billie Eilish

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, Meghan Markle raconte avoir contacté Billie Eilish pour faire une surprise à une adolescente qui a tout perdu dans les incendies de Los Angeles.

De retour sur Instagram depuis le 1er janvier, Meghan Markle utilise son compte avec parcimonie, principalement pour promouvoir ses nouveaux projets, comme sa nouvelle série With Love, Meghan, diffusée le 4 mars prochain sur Netflix, ou pour partager ses joies et ses peines.

Meghan Markle se mobilise pour les victimes des incendies

Ce mardi 4 février, la duchesse de Sussex a partagé sa quatrième publication sur le réseau social : une vidéo d'elle filmée au naturel dans sa villa à Montecito, en Californie. Face caméra, vêtue d'un simple jean et d'un pull bleu marine, l'épouse du prince Harry raconte avec enthousiasme sa dernière initiative pour venir en aide aux sinistrés des incendies de Los Angeles.

L’ancienne actrice américaine a voulu faire une surprise à une adolescente qui a perdu toutes ses affaires dans les flammes. Début janvier, elle avait rencontré la mère de la jeune fille de 15 ans lors d’une visite à Altadena, localité de Los Angeles ravagée par les incendies. "Elle m’a raconté que lorsqu’elles sont revenues voir leur maison pour la première fois, c’est-à-dire au moment où nous les avons rencontrées, tout ce qu’elle cherchait dans sa maison, était le tee-shirt du concert de Billie Eilish, auquel elle venait d’assiste", explique Meghan Markle.

Touchée par cette histoire, la duchesse de Sussex a décidé d'agir. "J'ai répondu : 'Je ne connais pas Billie Eilish, mais je vais me débrouiller pour trouver ce T-shirt'. J'ai donc pensé à toutes les personnes que je connaissais et j'ai fait un message vocal : 'S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut faire parvenir ce message à Billie Eilish ?'".

La chanteuse de 23 ans a finalement bel et bien reçu le message de Meghan Markle, et lui a fait parvenir un colis avec plusieurs vêtements à son effigie, une boîte en métal et son dernier album vinyle dédicacé pour l'adolescente. "Un grand merci à Billie Eilish, cela va représenter beaucoup pour elle", s'enthousiasme l'épouse du prince Harry à la fin de sa vidéo.

Véritable solidarité ou coup de com ?

Originaire de Los Angeles, Meghan Markle a été profondément touchée par la tragédie qui s’y est déroulée et s’est rapidement mobilisée pour apporter son aide aux victimes des incendies. Harry et elle ont dans un premier temps ouvert les portes de leur villa à leurs amis contrains de fuir les zones touchées, avant de se rendre sur place pour distribuer des repas aux sinistrés. Leur mobilisation, largement relayée par les médias, n'a pas été bien accueillie par certains Américains, qui les ont accusés d'opportunisme. Selon eux, Meghan et Harry auraient affiché leur solidarité uniquement pour redorer leur blason, alors que leur cote de popularité est au plus bas depuis le "Megxit". Consciente des critiques, Meghan Markle a d'ailleurs désactivé les commentaires sous ses publications Instagram. Sur X, les internautes l'accusent déjà d'un coup de com et préfèrent remercier... Billie Eilish.