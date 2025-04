Linda Evangelista révèle être traumatisée par sa chirurgie esthétique ratée : «Je ne me regarde toujours pas dans le miroir»

Quatre ans après avoir été, comme elle l'affirme, "défigurée" par une chirurgie esthétique, Linda Evangelista se confie sur ses complexes physiques et son rapport au vieillissement, dans une nouvelle interview à "Harper's Bazaar".

Son regard félin et ses pommettes saillantes ont fait la une des plus grands magazines, sa silhouette sublimée par les plus grands couturiers. Dans les années 1980-1990, Linda Evangelista, membre du très fermé club des supermodels, aux côtés de Naomi Campbell et Cindy Crawford, est considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. Elle prend la pose devant l'objectif de Steven Meisel, Peter Lindbergh ou encore Herb Ritts, pour qui elle se transforme tel un caméléon, tantôt ultra-sensuelle et féminine, tantôt mystérieuse et androgyne, sans jamais perdre de sa superbe. Sur les podiums, tout le monde n'a d'yeux que pour la mannequin : elle est fascinante, magnétique.

Une cryothérapie ratée

Son monde s'effondre en 2016 : à 50 ans, Linda Evangelista, complexée par sa silhouette, se lance dans un traitement de CoolSculpting, une méthode d'amincissement censée brûler les graisses localisées par le froid. L'intervention est un fiasco pour Linda Evangelista : au lieu de réduire ses graisses, elle a provoqué une multiplication de ses cellules graisseuses, qui se sont durcies autour de son abdomen, entre ses cuisses et sous chacune de ses aisselles. "Cela m’a laissée défigurée irrémédiablement, malgré deux interventions chirurgicales censées être réparatrices, douloureuses et ratées", révèle la star dans une interview en 2021 après avoir vécu recluse pendant cinq longues années, cachant son corps autrefois adulé et photographié sous tous les angles, désormais déformé, et source de honte.

Des séquelles psychologiques

Au-delà des séquelles physiques, cette chirurgie a laissé des séquelles psychologiques à la star, qui a perdu toute confiance en elle. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Harper's Bazaar, dont elle fait la une, l'ancienne mannequin dévoile être toujours complexée par son apparence physique, neuf ans après l'intervention. "Je dois suivre une thérapie pour aimer ce que je vois quand je me regarde dans le miroir, et je ne me regarde toujours pas dans le miroir", confie-t-elle. "Je ne voulais pas me voir parce que je ne m’aimais pas".

Malgré ses mésaventures avec la chirurgie esthétique, Linda Evangelista reconnaît avoir toujours recours à des injections de Botox, mais explique avoir fait dissoudre ses injections d'acide hyaluronique car elle ne se "reconnaissait plus". La star, qui fêtera ses 60 ans le 10 mai prochain, ne veut plus lutter contre le vieillissement, un combat perdu d'avance. "Je me fiche de la façon dont je vieillis. Je veux juste vieillir. Il n’est pas nécessaire que ce soit avec grâce", assure-t-elle. Après avoir survécu à deux cancers du sein en seulement cinq ans, en 2018 puis en 2022, Linda Evangelista n'a qu'une volonté : vivre à tout prix : "Je ne veux vraiment, vraiment, vraiment pas mourir. (...) J’ai encore beaucoup à faire".