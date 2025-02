L'ex-fiancée de Liam Payne, Maya Henry, brise le silence quatre mois après la mort du chanteur : «Il était méconnaissable quand il se droguait»

Article Suggestions

La jeune femme de 25 ans s'est pour la première fois exprimée sur la mort de Liam Payne et sa relation avec l'ancien membre des One Direction via un long communiqué publié dans "Rolling Stone". Elle assure que le chanteur devenait quelqu'un d'autre quand il se droguait, et que son mal-être était en partie lié à ses questionnements sur son identité sexuelle.