Kylie Jenner s'est demandée si sa robe Versace était appropriée pour les Golden Globes

Le 6 janvier dernier, Kylie Jenner s'est présentée à la 82e cérémonie des Golden Globes dans une sublime robe Versace vintage pour accompagner son cher et tendre Timothée Chalamet. Après l'événement, la jeune femme de 27 ans a demandé à sa mère Kris Jenner si elle avait opté pour la bonne tenue.

Icône de mode indétrônable depuis ses apparitions dans des looks mythiques signés Schiaparelli et Mugler, la it girl Kylie Jenner doute pourtant toujours de ses choix vestimentaires. La petite dernière du clan Kardashian-Jenner, qui a grandi entourée de fashionistas aguerries, à commencer par sa grande sœur Kim, ne se laisse aucun droit à l'erreur. Elle a donc, tout naturellement, minutieusement choisi la robe qu'elle allait porter pour accompagner son amoureux, Timothée Chalamet, à la 82e cérémonie de Golden Globes, où l'acteur était nommé pour sa prestation dans Un parfait inconnu. Et c'est sur une sublime robe Versace vintage argentée, issue de la collection 1999 de l'atelier, que l'influenceuse de 27 ans a jeté son dévolu. Un choix audacieux, clin d'œil à l'actrice Elizabeth Hurley qui avait porté un modèle identique aux CFDA Fashion Awards cette même année, aux côtés de Hugh Grant.

Kylie Jenner inquiète après son apparition aux Golden Globes

Quelques jours après l'événement, Kylie Jenner a commencé à se demander si elle n'aurait pas mieux fait d'opter pour une autre tenue, plus sobre et moins sexy.

Inquiète, elle a appelé sa mère, Kris Jenner, pour lui poser la question : "Est-ce que j’aurais dû apparaître comme ça aux Golden Globes, avec un décolleté aussi plongeant ?", lui demande-t-elle dans le dernier épisode de la sixième saison des Kardashian, diffusée cette semaine. La célèbre "momager" balaie aussitôt ses inquiétudes, et lui répond avec assurance : "Oui, tu as bien fait. Tu dois toujours porter ta plus belle robe, peu importe l'événement". Juste avant de raccrocher, Kris Jenner lui glisse un autre de ses conseils, déconcertant pour qui n'est pas un Kardashian : "Comme je te le dis toujours : tu dois aussi porter de la lingerie assortie, parce que si jamais tu as un accident et que tu dois aller à l’hôpital, au moins tu auras une lingerie magnifique". "Ok", lui répond tout simplement sa fille, soulagée de ne pas avoir fait un "fashion faux pas" aux Golden Globes. L'honneur est sauf !