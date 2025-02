Kate Middleton au cœur d’une polémique sur ses tenues : Kensington met les choses au clair

Après une année intense, marquée par sa lutte contre la maladie, Kate Middleton s'est retrouvée malgré elle au cœur d’une polémique sur sa politique vestimentaire lors de ses sorties officielles. Le palais de Kensington a publié un communiqué pour faire taire les rumeurs.

Cela ne vous a sans doute pas échappé : Kate Middleton est de retour sur le devant de la scène depuis plusieurs semaines. Après avoir annoncé la rémission de son cancer début janvier, la duchesse de Cambridge a en effet progressivement repris ses engagements publics. On l'a notamment aperçue il y a deux semaines aux commémorations des 80 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau, aux côtés du prince William.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Visiblement en forme, Kate Middleton va poursuivre sur cette lancée en participant à des évènements officiels, seule ou accompagnée de son époux. Et, comme d'habitue, chacun de ses faits et ses gestes sera scruté et analysé par les fans et les observateurs de la couronne.

A peine de retour sous les feux des projecteurs, la princesse de Galles s'est d'ailleurs très vite retrouvée au coeur d'une polémique déclenchée par un article du Sunday Times. Dans ce papier intitulé "Princesse de Galles : Concentrez-vous sur mon travail, pas sur ma garde-robe", un porte-parole du palais de Kensington laisse entendre que Kate Middleton ne souhaite plus donner des informations sur ses tenues vestimentaires lors de ses apparitions officielles : "Elle veut que l’accent soit mis sur les questions vraiment importantes, les personnes et les causes qu’elle met en lumière. Une partie du public appréciera toujours ce que porte la princesse et elle le comprend. Mais avons-nous besoin de toujours dire officiellement ce qu’elle porte ? Le style est là, mais ce qui compte, c’est la substance".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pas de changement de politique vestimentaire pour Kate Middleton

Levée de bouclier immédiate : sur les réseaux sociaux, de nombreux admirateurs de la princesse de Galles sont montés au créneau après la parution de l'article. Car pour eux, le décryptage du style de Kate Middleton n'est absolument pas superficiel mais permet de faire rayonner le Royaume-Unis en mettant en avant des créateurs de mode britanniques.

Face à ces critiques, le palais de Kensington a rapidement réagi pour éteindre la polémique... en rétropédalant. "Au cours de la semaine dernière, j’ai reçu de nombreuses questions concernant un article sur les vêtements de la princesse de Galles et la manière dont Kensington Palace partage les informations sur ses tenues (...). Pour être clair, il n’y a eu aucun changement dans notre approche du partage d’informations sur les vêtements de Son Altesse Royale", a déclaré le porte-parole de Kate Middleton dans un communiqué publié dans People. Les fashionistas et les amoureux de la couronne peuvent dormir sur leurs deux oreilles !