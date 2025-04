Julie Zenatti (Danse avec les stars) dévoile être atteinte d'une maladie auto-immune : «Je m’attaque moi-même»

Alors qu'elle participera ce vendredi soir aux quarts de finale de la 14e saison de Danse avec les stars, Julie Zenatti a révélé souffrir d'une maladie auto-immune dont les symptômes ont été particulièrement difficiles à gérer durant l'aventure.

Julie Zenatti n'avait jamais imaginé qu'elle irait aussi loin dans l'aventure Danse avec les stars. Lors de notre rencontre début 2025, quelques jours avant le coup d'envoi de la 14e saison de l'émission phare de TF1, la chanteuse nous avait confié n'avoir aucun objectif particulier, si ce n'est celui de s'amuser sur le parquet avec son partenaire. "Ce n'est qu'un jeu ! On est là pour rigoler. Je ne vise ni le trophée ni l'Opéra de Paris", avait-elle plaisanté. Il semblerait pourtant que l’artiste se soit sous-estimée : après deux mois de compétition, la voilà aujourd’hui en quart de finale ! Un véritable exploit pour celle qui vient de révéler, dans une interview accordée à Doctissimo, être atteinte de la thyroïdite de Hashimoto, une maladie auto-immune affectant "la voix, le corps, l’énergie", des outils indispensables pour DALS.

Des maux de ventre et une fatigue extrême

Julie Zenatti n'avait jusqu'à présent jamais parlé de ce mal dont elle souffre depuis plusieurs années, et qui touche majoritairement les femmes. "C’est une maladie auto-immune, donc ça veut dire que je m’attaque moi-même. C’est ce qui fait que tout mon système — nerveux, digestif, inflammatoire — fonctionne au ralenti, et ça crée plein d’inflammations dans le corps, qui apparaissent et disparaissent de façon inopinée", explique-t-elle. Elle poursuit en évoquant les symptômes de cette maladie, allant "des maux de ventre à une fatigue qui nous tombe dessus comme si on venait de courir un marathon, et énormément de sautes d'humeur". "Ce qu'il faut savoir, c'est que la thyroïde, c'est vraiment le chef d'orchestre de notre corps. Je suis complètement victime de ce que ma thyroïde va décider de faire", souligne la chanteuse.

Depuis que son diagnostic a été posé, après quatre longues années d’attente, s’indigne-t-elle, Julie Zenatti suit un traitement hormonal qu’elle devra prendre à vie, et doit faire attention à son alimentation. Malgré ces contraintes, l'artiste ne se laisse pas abattre, bien au contraire. Sa participation à Danse avec les stars en est d'ailleurs la plus belle preuve. "Cette aventure m'aide énormément parce que là, je n'ai pas d'autre choix que d'apprendre à écouter mon corps et à l'aimer. J'ai l'impression que je lui fais un cadeau en faisant ça et que je suis en train de connecter ma tête et mon corps. J'ai compris avec ce parcours-là qu'une femme n'est pas que destinée à souffrir", confie-t-elle avec émotion. Un discours inspirant, empli de résilience.