Jennie Garth dénonce l'absence d'hommage à son amie Shannen Doherty aux Oscars : «C’est dégueulasse !»

Shannen Doherty n’a pas été mentionnée dans le montage rendant hommage aux acteurs et actrices disparus en 2024, diffusé lors de la cérémonie des Oscars. Un oubli inadmissible aux yeux de Jennie Garth, son ancienne partenaire dans "Beverly Hills 90210".

"C'est dégueulasse !". Interrogée dans les rues de New York par un photographe de TMZ sur l'absence de Shannen Doherty de la séquence "In Memoriam" de la cérémonie des Oscars, Jennie Garth, son ancienne partenaire dans la série culte Beverly Hills 90210 a fait part de son indignation. Selon elle, l'Académie des Oscars devrait même "peut-être" s'excuser pour cet oubli.

Jennie Garth On Shannen Doherty Oscars In Memoriam Snub pic.twitter.com/6FO0G9pKWq — TMZ (@TMZ) March 5, 2025

Jennie Garth n'est pas la seule à être en colère : de nombreux fans de Shannen Doherty ont jugé cette omission inadmissible. Décédée le 13 juillet 2024 après des années de lutte contre le cancer, l'actrice a en effet marqué toute une génération avec son interprétation de Brenda Walsh dans la série culte Beverly Hills 90210, ainsi que son rôle de Prue Halliwell dans Charmed.

Les Oscars étant exclusivement consacrés au cinéma, l'Académie a certainement fait le choix délibéré de ne pas mentionner Shannen Doherty, star de séries télévisées, dans son hommage. Décédée seulement quelques jours avant la cérémonie à l'âge de 39 ans, Michelle Trachtenberg, actrice iconique de Gossip Girl et Buffy contre les vampires, n'a, elle non plus, pas été citée dans la séquence "In Memoriam". À l’instar de Shannen Doherty en septembre 2024, la jeune femme devrait être honorée lors de la prochaine cérémonie des Emmy Awards, qui récompense les séries américaines.

