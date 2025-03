«Je refuse de m’excuser d’avoir grandi» : Millie Bobby Brown fustige les critiques sur son apparence physique

Cible de violentes critiques sur son apparence physique depuis le début de la promotion de son nouveau film "The Electric State", l'actrice de 21 ans a répondu à ses détracteurs dans une vidéo partagée sur son compte Instagram.

Révélée à l'âge de 11 ans dans la série Stranger Things, Millie Bobby Brown a grandi sous les yeux du public. Aujourd'hui âgée de 21 ans, l'actrice a tout naturellement évolué : elle a délaissé son célèbre carré brun d'adolescente pour une longue chevelure blonde platine, et adopté un style vestimentaire totalement différent. Une transformation normale, mais qui fait aujourd'hui d'elle la cible de critiques virulentes sur son apparence physique.

Des attaques gratuites et misogynes

En pleine tournée promotionnelle de son nouveau film Netflix The Electric State, Millie Bobby Brown a découvert avec effarement des articles jugeant ses looks "trop matures" et son visage "trop marqué" pour son âge. Meurtrie par ces attaques gratuites et misogynes, l'actrice les a fermement dénoncées dans une vidéo partagée sur Instagram.

Face caméra, la jeune femme énumère d'abord les titres des articles l'ayant prise pour cible et cite le nom des journalistes qui les ont écrits : "Pourquoi les membres de la génération Z comme Millie Bobby Brown vieillissent-ils si mal ?" par Lydia Hawken, "Qu’est-ce que Millie Bobby Brown a fait à son visage ?", par John Ely, et "Millie Bobby Brown confondue avec une mère de famille alors qu’elle accompagne sa petite sœur Ava", par Cassie Carpenter. "Ce n’est pas du journalisme, c’est du harcèlement", réagit la star de Stranger Things.

"Le fait que des auteurs adultes passent leur temps à disséquer mon visage, mon corps et mes choix est perturbant", ajoute-t-elle avant de souligner le fait que certains de ces articles ont été écrits par des femmes. "C'est encore pire", dénonce-t-elle. "Nous parlons toujours de soutenir et d'encourager les jeunes femmes, mais le moment venu, il semble plus facile de les démolir pour obtenir des clics". Pour Millie Bobby Brown, ces personnes "désabusées" ne supportent pas de voir "une fille devenir une femme, selon ses propres termes, et pas les leurs". "Je refuse de m’excuser d’avoir grandi. Je refuse de me faire toute petite. Je ne serai pas humiliée pour mon apparence, ma façon de m’habiller ou de me présenter", clame-t-elle dans sa vidéo.

Ce coup de gueule, Millie Bobby Brown le pousse également pour toutes les jeunes filles qui, comme elle, grandiront sous les feux des projecteurs et qui méritent le respect. "Faisons mieux", implore-t-elle à la fin de sa vidéo, dont elle a désactivé les commentaires. Une prise de parole qui, espérons-le, éveillera enfin les consciences.