«J’ai envisagé l’impensable» : Karla Sofía Gascón brise le silence après la polémique sur ses tweets

Après être restée discrète pendant plusieurs semaines, la star du film "Emilia Pérez" est revenue sur la polémique provoquée par l'exhumation de ses anciens tweets, jugés racistes et islamophobes.

Grande favorite pour remporter l'Oscar de la meilleure actrice, Karla Sofía Gascón a vu son rêve de consécration s'envoler quand ses anciens tweets, jugés racistes et islamophobes, ont été exhumés par la presse. Après avoir dans un premier temps crié à l'injustice face à la polémique, la star d'Emilia Pérez s'est ensuite murée dans le silence pour cesser de nuire au réalisateur du film, Jacques Audiard, ainsi qu'à ses partenaires à l'écran, Selena Gomez et Zoe Saldaña, en pleine campagne pour les César et les Oscars.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des pensées suicidaires

La saison des récompenses étant enfin achevée, l'actrice espagnole est sortie de son silence dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter. Elle y présente d'abord ses excuses aux musulmans et aux Afro-américains, qu'elle avait insultés dans ses tweets : "Sans chercher à justifier mes actes, je présente mes excuses à tous ceux que j'ai pu offenser à un moment ou à un autre de ma vie et tout au long de mon parcours. Je leur demande humblement pardon et, pour honorer leur gentillesse et à leur compréhension, je promets de m'engager à continuer d'apprendre et d'écouter, afin de ne plus commettre les mêmes erreurs à l'avenir".

Puis, l'actrice d'Emilia Pérez revient sur la" tempête brutale" qu'elle a traversée après l'explosion de la polémique et révèle avoir eu des pensées suicidaires. "Il y a eu des moments où la douleur était si écrasante que j’ai envisagé l’impensable. J’ai nourri des pensées plus sombres que celles qui m'avaient traversé l'esprit dans certaines de mes luttes passées", confie-t-elle avec émotion, avant de souligner que d'autres n'auraient sans doute pas survécu à une telle épreuve.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Présente aux Oscars aux côtés de Jacques Audiard, Karla Sofía Gascón est repartie bredouille. Elle est malgré tout entrée dans l'histoire de la cérémonie en devenant la première femme transgenre nommée dans la catégorie meilleure actrice. Après la remise des prix, l'actrice a été conviée à une soirée organisée par Madonna. La reine de pop lui a également apporté son soutien dans une story Instagram. "Ça me brise le cœur d'être témoin de la souffrance des personnes trans qui ne sont pas acceptées par une société qui les craint simplement parce qu'elles sont différentes. La mentalité de lynchage dans ce pays atteint le niveau le plus élevé de tous les temps", a déploré la chanteuse. Un message qui n'a pas du tout fait l'unanimité...