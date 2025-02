Charlotte Cardin raconte les débuts de son histoire avec son compagnon Aliocha Schneider

Invitée sur le plateau de "C à vous" mercredi 12 février, la chanteuse canadienne s'est confiée sur sa rencontre surprenante avec son compagnon Aliocha Schneider.

Sortie il y a deux ans, sa chanson Feel Good était presque passée inaperçue en France, jusqu'à ce qu'elle l'interprète en duo avec Marine sur le plateau de la Star Academy. La chanteuse canadienne Charlotte Cardin connaît aujourd'hui un succès fulgurant grâce à son tube aux sonorités pop aussi entêtantes que rafraîchissantes.

À 30 ans, la jeune femme est devenue un véritable phénomène, admiré pour sa voix cristalline et son élégance naturelle rappelant une certaine Jane Birkin. Il y a deux semaines, la it girl a fait sensation à la Fashion Week de Paris lors de son apparition au défilé Jacquemus aux côtés de son amoureux Aliocha Schneider, nouvelle sensation de la variété française.

Un petit coup de pouce du destin

Ensemble, les deux artistes forment un couple discret et élégant, simple et poétique. Invitée sur le plateau de C à vous ce mercredi 12 février, Charlotte Cardin s'est laissé aller à quelques confidences sur la naissance de son idylle avec le petit frère de Niels Schneider. Et leur rencontre n'aurait jamais eu lieu sans un petit coup de pouce du destin provoqué... par son futur beau-père, Jean Pierre Schneider.

"Il a été le cupidon de l'histoire", a révélé Charlotte Cardin. "Il m'avait vue chanter dans une émission de télé, au Québec. Il avait appelé une prod pour essayer d'avoir mon numéro. Et la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, il m'a dit 'je veux que vous fassiez de la musique avec mon fils, vos voix vont bien s'agencer, je ne sais pas si vous allez faire un album ou un enfant mais en tout cas vous allez bien vous entendre !' Il m'a dit ça, carrément !". La jeune femme n'a pas été effrayée par cette remarque, bien au contraire, elle s'est immédiatement sentie en confiance, à l'aise pendant sa conversation téléphonique avec Jean-Pierre Schneider. "Ça ne m'a même pas effrayée. J'avais un inconnu qui me disait ça au bout du fil, mais c'est comme si c'était déjà la famille !", s'est-elle souvenue face à Anne-Elisabeth Lemoine. La chanteuse a bien fait de suivre son instinct : Aliocha et elle filent le parfait amour depuis huit ans.

Couple à la ville comme à la scène, ils unissent leurs voix sur des chansons romantiques, notamment Ensemble, une jolie ballade racontant la douleur de la distance pour un couple. Cette chanson est en lice pour une récompense ce vendredi 14 février aux Victoires de la musique.