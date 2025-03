«C’est la première fois que j’en parle» : Leïla Bekhti révèle avoir eu du mal à tomber enceinte

Maman de quatre enfants, nés de ses amours avec Tahar Rahim, l'actrice de 41 ans a eu beaucoup de mal à tomber enceinte de son premier bébé, comme elle le révèle dans une interview accordée à "Sept à huit".

Elle n'avait jamais parlé publiquement de son combat pour fonder une famille. Sans doute par pudeur et discrétion, elle qui s'est toujours occupée de ses quatre enfants à l'abri regards indiscrets.

Invitée de Sept à huit ce dimanche 9 mars à l'occasion de la sortie au cinéma de son nouveau film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, réalisé par Ken Scott, Leïla Bekhti a pour la toute première fois évoqué ses difficultés à devenir mère. "J’ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte de mon premier enfant", confie-t-elle dans un extrait de son portrait, déjà diffusé sur les réseaux sociaux.

"Je vais vous faire une confidence. Quand la gynéco m’annonce que je vais avoir du mal à faire un enfant naturellement, ça faisait plus de deux ans que j’essayais de faire un bébé. J’ai mon oreille gauche qui se bouche, comme si je ne voulais pas entendre", poursuit l'actrice. À l'époque, la star de Tout ce qui brille rêvait d'avoir des enfants avec son compagnon Tahar Rahim, rencontré sur le tournage d'Un prophète, en 2009.

Tahar Rahim, un soutien indéfectible pour Leïla Bekhti

Totalement "assommée" par ce que venait de lui annoncer sa gynécologue, Leïla Bekhti s'est imaginée quitter Tahar Rahim pour ne pas lui "imposer cette épreuve". "Tout de suite, il m’a dit 'C’est drôle d’en parler comme si c’était ton problème, c’est le nôtre. Oui je veux des enfants mais je veux des enfants avec toi'", se souvient-elle, émue. Commence alors un parcours du combattant pour l'actrice, ponctué de "piqûres tous les jours".

Contre toute attente, Leïla Bekhti tombe enceinte de son premier enfant naturellement, quelques semaines après avoir commencé son traitement de stimulation ovarienne. "Encore aujourd’hui, ma gynéco ne peut pas me donner d'explications par rapport à ce qui est arrivé puisque j’ai eu mes quatre enfants naturellement. Et oui c’est un miracle", confie-t-elle, les yeux embués de larmes. Si Leïla Bekhti espérait de tout son cœur avoir des enfants, elle ne s'attendait pas à en avoir autant en si peu de temps. "Je ne savais pas qu’ils allaient arriver à 650", plaisante-t-elle. "Je ne pensais pas qu’ils allaient être aussi nombreux. En six ans, j’ai accouché de mes quatre enfants. J’ai accouché deux fois la même année, ma fille au mois de janvier, mon garçon au mois de décembre", conclut-elle, le sourire aux lèvres. Une aventure hors normes !