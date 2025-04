Beyoncé fait monter sa fille Rumi Carter sur scène pour la première date de sa tournée

Beyoncé a lancé le Cowboy Carter Tour en invitant sur scène sa fille Blue Ivy, déjà rompue à l'exercice, mais aussi sa petite dernière Rumi Carter, qui a grandi dans l'ombre de sa sœur aînée. À seulement 7 ans, la fillette a pris son premier grand bain de foule.

Un véritable baptême du feu. Ce lundi 28 avril, Rumi Carter a rejoint sa mère Beyoncé sur la scène du SOFI Stadium de Los Angeles, où la chanteuse donnait le tout premier show de sa tournée tant attendue, le Cowboy Carter Tour. À 7 ans à peine, la fille cadette de Beyoncé et Jay-Z, qui a grandi à l'abri des regards indiscrets, ne s'est pas laissé impressionner par la foule qui l'acclamait. Il s'agissait pourtant de sa toute première apparition publique d'envergure.

Rumi Carter très à l'aise sur scène

La fillette est montée sur scène aux côtés de sa grande sœur Blue Ivy, habituée à ce genre d'événements, au moment où Beyoncé interprétait sa chanson Protector, issue de son dernier album Cowboy Carter. Un choix symbolique à plusieurs égards : cette ballade évoque en effet l'amour inconditionnel d'une mère pour ses enfants, et Rumi a aussi posé sa voix sur ce morceau lors de son enregistrement en studio, demandant à sa maman de lui chanter une berceuse, avant que cette dernière n'entonne une mélodie douce et apaisante. C'est d'ailleurs grâce à cette chanson que la fillette est devenue la plus jeune artiste féminine à intégrer le classement Billboard Hot 100, un record précédemment détenu par... Blue Ivy !

Sur scène, Rumi, vêtue d'une robe dorée, a tendrement enlacé Beyoncé, particulièrement émue, les yeux emplis de fierté. La fillette, aux anges, a savouré chaque instant de ce moment unique partagé avec sa mère et sa sœur.

Après la prestation de Beyoncé, Rumi sautillait dans tous les sens, le sourire aux lèvres, et saluait, telle une star, le public qui criait son nom. L'interprète de Crazy in Love n'a aucune inquiétude à avoir : du côté de ses filles, la relève est bel et bien assurée.



À seulement 13 ans, son aînée Blue Ivy est déjà une artiste accomplie. Elle a montré l'étendue de son talent lors du Renaissance World Tour, et plus récemment à l’occasion de la mi-temps du match Ravens-Texans de la NFL, le 25 décembre dernier, où elle a enchaîné des pas de danse country sur Texas Hold ’Em.

Reste à savoir si le frère jumeau de Rumi, Sir, suivra les pas de sa sœur aînée Blue Ivy et de sa jumelle... Le petit garçon, plus discret et passionné de mathématiques selon sa grand-mère Tina Knowles, n'a pour l'instant jamais participé à un concert de sa mère. Assisterons-nous à sa première apparition scénique lors d'une prochaine date du Cowboy Carter Tour ?