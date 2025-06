Après Pierre Garnier, Héléna Bailly rejoint la troupe des Enfoirés pour leur concert en 2026 à l'Accor Arena Paris

La chanteuse Héléna Bailly rejoint les Enfoirés aux côtés de Pierre Garnier pour leur concert en janvier 2026 à l’Accor Arena de Paris. La directrice artistique Anne Marcassus a révélé avoir "au moins 40 à 60 idées de tableaux et de costumes".

La famille s’agrandit. Héléna Bailly, demi‑finaliste marquante de la saison 11 de Star Academy, rejoint la prestigieuse troupe des Enfoirés pour les concerts de janvier 2026 à l’Accor Arena de Paris. L’annonce officielle a été révélée par la directrice artistique du concert depuis 30 ans, Anne Marcassus, dans un entretien avec nos confrères de Puremédias. "Elle nous a dit oui donc je peux vous l’annoncer, Héléna sera parmi nous en janvier prochain", a-t-elle déclaré. La chanteuse a séduit le public par son authenticité et sa voix unique, se hissant jusqu’en demi‑finale face à Pierre Garnier.

Nouvelle étape dans sa carrière

Depuis sa sortie du château de Dammarie-les-Lys, elle enchaîne les succès avec son single Aimée pour de vrai (mars 2024) qui obtient très vite un disque d’or, suivi des tubes Summer Body (avec plus de 20 millions d’écoutes) et Mauvais garçon (avec plus de 23 millions). Ce n’est pas tout. Son tout premier album Hélé, sorti le 14 mars 2025, est certifié disque d’or et se classe aujourd’hui n°1 des ventes en France.

2026, c’est son année. Elle a rempli l’Olympia ce mois-ci et entame déjà une tournée Paris Zenith pour avril prochain. L’ex‑star académicienne devenue artiste à succès, entrera dans l'univers des Enfoirés à l'aube de l'année 2026. Les représentations auront lieu du 13 au 19 janvier prochain à l’Accor Arena, les bénéfices seront reversés aux Restos du Cœur, et le show sera diffusé sur TF1 début mars. Elle rejoindra, parmi d'autres talents, Pierre Garnier (vainqueur Star Academy 2024), François‑Xavier Demaison, Joseph Kamel, et bien d’autres encore. Anne Marcassus révèle avoir "au moins 40 à 60 idées de tableaux et de costumes" et travaille "déjà sur les chansons et la playlist du spectacle avant d'appuyer sur la pédale en septembre".

Les Enfoirés est un rendez-vous musical incontournable, regardé par des millions de téléspectateurs. Participer à ce spectacle pour les Restos du Cœur s’inscrit dans les actions d’Héléna, déjà investie pour la Pièces Jaunes, le Sidaction et Télévie.