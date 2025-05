«Secret Story» est de retour : date, chaîne... Tout savoir sur la nouvelle saison

La date de lancement est désormais connue. Après un come-back retentissant en 2024, "Secret Story", la télé-réalité culte de TF1, revient pour une treizième saison présentée par Christophe Beaugrand. Toutefois, quelques changements ont été apportés. Europe 1 fait le point.

Son retour était très attendu après sept ans d'absence. "Secret Story", lancée pour la première fois en 2007, a de nouveau pris place sur TF1 en 2024. Après un retour marqué par des audiences assez modestes mais encourageantes (la chaîne a enregistré une part d'audience de 11% pour la finale), la célèbre émission rempile pour une treizième saison.

Le coup d'envoi sera donné le mardi 10 juin 2025 sur TF1. Mais attention, TF1 diffusera uniquement cette soirée de lancement...

Quelles sont les nouveautés ?

Si la saison 2025 de Secret Story sera lancée sur TF1, les téléspectateurs devront ensuite basculer sur TFX, où seront diffusées les quotidiennes en semaine dès 19h05. Autre élément important de cette nouvelle saison de "Secret Story", présentée pour la deuxième année consécutive par Christophe Beaugrand : les primes feront leur retour tous les jeudis à partir du 19 juin, alors que le groupe TF1 avait choisi de les supprimer l'année dernière. Enfin, toutes les quotidiennes seront proposées chaque soir du lundi au vendredi, à partir du mercredi 11 juin, à 19h05.

Les téléspectateurs pourront également visionner la saison sur la plateforme TF1+ avec, en bonus, "La soirée des habitants", un live entre 21h et minuit des candidats accessible avec un abonnement premium. Cette saison réserve d'autres surprises... Une nouvelle Maison des Secrets accueillera la Voix et les participants cette année, avec des décors et des pièces mystères.