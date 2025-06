Le GP Explorer 3 de Squeezie diffusé sur Twitch, mais (aussi) sur France 2, France 4 et la plateforme France TV

Le GP Explorer 3 "The Last Race", la course de F4 organisée par le vidéaste Squeezie, sera retransmise à la télévision en plus de la plateforme de streaming, a annoncé son créateur. Par ailleurs, Lucas Hauchard (de son vrai nom) a fait savoir que 200.000 places pour cet événement se sont écoulées en seulement deux heures.

Un événement à suivre en direct sur Twitch... mais aussi à la télé. Du 3 au 5 octobre 2025, l'Internet français va connaître un nouveau temps fort avec le GP Explorer 3 "The Last Race", la course de F4 organisée par le YouTubeur Squeezie, Lucas Hauchard de son vrai nom. Une édition toute particulière de l'événement, non seulement parce qu'il s'agit de la dernière, mais aussi puisque le vidéaste, qui a récemment lancé sa marque de boisson, a annoncé que l'événement allait être retransmit sur... France Télévisions.

La course en direct sur France 2

Dans le détail, la programmation du vendredi soir et du samedi reste diffusée sur la chaîne Twitch de Squeezie ou hors ligne (présentation des pilotes, concert du vendredi soir, essais libres du samedi matin, et concert du samedi soir).

200.000 places vendues en 2 heures

Mais le dimanche, tout change : les essais libres prévus à 9h seront diffusés sur la plateforme France TV, les qualifications de la course, à 14h, seront retransmises sur France 4. Quant à la course en elle-même et le podium, ils seront diffusés en simultané sur France 2. La plateforme France TV proposera de son côté aux internautes de suivre la course depuis les caméras embarquées des pilotes. En 2022 le GP2, uniquement diffusé sur Twitch, avait réuni plus de 1,3 million de spectateurs, battant le record de la plateforme.

Par ailleurs, Squeezie a annoncé que 200.000 places pour l'événement ont été vendues en seulement... 2 heures.