«Heureusement que j'ai une sœur entreprenante» : quand Catherine Laborde expliquait comment elle est devenue Miss Météo

L'ancienne présentatrice météo de TF1 Catherine Laborde est décédée à l'âge de 73 ans ce mardi. Celle qui fut star du petit écran pendant 30 ans n'était pas destinée à devenir Miss Météo. Mais c'était sans compter sa sœur Françoise, expliquait-elle dans une interview à Europe 1 en 2010.





Catherine Laborde, célèbre présentatrice météo sur TF1 pendant près de 28 ans, est décédée ce mardi à l'âge de 73 ans, a annoncé sa famille. Véritable icône de la première chaîne de France, et même d'Europe, ses adieux avaient marqué l'histoire de la télévision. "Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime", avait-elle lancé une dernière fois à la caméra, le 1er janvier 2017, après avoir réalisé son dernier bulletin météo.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pourtant, celle qui fut avant tout comédienne n'était pas destinée à devenir Miss Météo. "C'est un concours de circonstances", avait-elle confié lors d'une interview au micro de Thierry Moreau, dans l'émission Médias. "C'est le hasard qui l'a décidé pour moi. Ma sœur Françoise était à cette époque-là à TF1 comme journaliste économique et elle avait sympathisé avec Michel Cardoze, qui était à la météo. Et ce dernier lui avait dit qu'il cherchait quelqu'un pour la météo. Alors Françoise m'a dit :'Pourquoi tu n'irais pas te présenter'", se remémorait-elle au micro bleu.

"Heureusement que j'ai une sœur entreprenante"

"Moi, j'avais un petit bébé, je n'avais pas trop envie de laisser mon bébé. Mais j'ai traversé une période de chômage, comme c'est souvent le cas pour les comédiens, et six mois plus tard, j'étais toujours au chômage et TF1 n'avait toujours pas trouvé quelqu'un pour la météo. Alors, Françoise me dit : 'Écoute, va voir, qu'est-ce que tu risques ? Va voir', poursuit Catherine Laborde.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La suite est inscrite dans l'histoire de la télévision française, puisque Catherine Laborde présentera pendant presque 30 ans les bulletins météo. "Heureusement que j'ai une sœur entreprenante", plaisantait-elle.

Une démence du corps progressive

Mais après trois décennies devant la carte de France, la comédienne a dû prendre sa retraite début 2017. En cause : la démence à corps de Lewy, une maladie que les médecins lui ont détectée dès 2014. En plus des tremblements, l'ancienne présentatrice souffrait également de perte de mémoires, ainsi que de désorientation et de trouble du langage.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Partie à l'âge de 73 ans, Catherine Laborde laisse derrière elle l'image d'une Miss Météo radieuse, qui aura éclipsé les nuages l'espace de quelques décennies.