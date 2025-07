France 2 relance "Intervilles" jeudi soir en direct. Nagui et une nouvelle équipe seront aux commandes. Les célèbres vachette sont désormais remplacées par des mascottes humaines, un choix assumé par Nagui, marqué par une expérience passée. Le célèbre animateur a confié les raisons de cette décisions.

Ce jeudi soir, une émission culte fera son retour en prime sur France 2. Intervilles sera diffusée en direct avec une nouvelle bande, un nagui. Bruno Guillon, Valérie Bègue, Camille Cerf et Yohann Riou. Comme on le sait depuis plusieurs mois, les vachettes seront remplacées par des mascottes de vachettes, des vachettes humaines, dans le but de venir perturber les équipes.

Des vachettes humaines, une décision nécessaire selon Nagui, d'autant plus qu'il a vécu une mauvaise expérience quand il présentait le jeu il y a 20 ans : "En France, citez-moi une émission de télé avec des animaux sur un plateau pour faire des jeux. Ça n'existe pas, ce n'est plus possible", a défendu l'animateur.

Nagui révèle les raisons de cette disparition

Nagui a détaillé son point de vue : "On a largement compris que les animaux étaient doués de sensibilité et d'émotion et qu'ils n'étaient pas forcément... à l'aise avec le bruit, la lumière, un effet presque stroboscopique qui peut être flippant."

"J'ai vécu une triste aventure avec une vachette qui est décédée à l'Isle-d'Abeau sur Interville. Je n'ai plus envie de voir ce genre de spectacle", a confié Nagui auprès d'Europe 1. Interville, c'est jeudi soir à partir de 21h10.