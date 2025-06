Le nouvel «Intervilles» débutera à Beauvais le 3 juillet

La nouvelle version de l'émission culte "Intervilles", toujours avec des jeux mais sans vachette, opposera Beauvais (Oise) à Coulanges-lès-Nevers (Nièvre) pour son premier numéro le 3 juillet sur France 2, a annoncé mercredi l'animateur-producteur Nagui.

Quatre soirées sont au programme au total, toutes en direct. Après Beauvais, celle du 10 juillet aura lieu à Gap (Hautes-Alpes), qui affrontera Bourgoin-Jallieu (Isère), et celle du 17 se déroulera à Wallers-Arenberg, opposée à une autre ville du Nord, Saint-Amand-les-Eaux. La finale, le 24 juillet, sera également organisée à Wallers-Arenberg.

"Intervilles" 2025 sera animé par une équipe de présentateurs autour de Nagui: Valérie Bègue, Camille Cerf, Magali Ripoll, Bruno Guillon et Yoann Riou.

Le but est "de ne pas se prendre au sérieux et de s'amuser", a déclaré Nagui lors d'une conférence de presse de présentation. "C'était très important pour nous (...) qu'Intervilles remplisse pleinement sa promesse et soit ancrée dans les territoires", a renchéri Stéphane Sitbon-Gomez, le numéro 2 du groupe France Télévisions.

Il y aura une douzaine de jeux par émission, sur un total de 25 épreuves environ pour l'ensemble du programme. Parmi elles, "le mur des champions", "l'élasti-foot", "la course épique" ou "le tir à la corde". Programme-phare des étés hexagonaux, "Intervilles" a été créé en 1962 par Guy Lux, qui le coprésentait avec Léon Zitrone et Simone Garnier.

Chaque numéro oppose deux villes françaises à travers une série de défis physiques souvent loufoques. Interrompu au bout de 10 ans, le jeu a fait un premier retour en 1985 sur FR3, avant de basculer sur TF1 de 1986 à 1991.

Par la suite, "Intervilles" a fait plusieurs retours sporadiques, avec d'autres présentateurs dont, déjà, Nagui. Il n'est plus diffusé sous une forme pérenne depuis 2009. Le retour de ce jeu familial emblématique était envisagé par France Télévisions depuis 2019 mais avait été plusieurs fois repoussé, notamment à cause de la pandémie de Covid.

Contrairement à la version originale, il n'y aura pas de vachettes pour corser les épreuves. Fin 2024, cette décision avait courroucé les villes taurines de Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan.

"Ca n'est pas la position d'un bobo végétarien, pas une position personnelle, c'est un échange avec la chaîne", s'est justifié Nagui. Les vachettes sont remplacées par Topa, une mascotte à l'effigie d'une vache, conçue par le dessinateur Zep, le père du héros Titeuf.