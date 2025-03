Fermeture de C8 : «J'avais tout anticipé», assure Cyril Hanouna

Privé de C8 depuis le 28 février, Cyril Hanouna n’a pas tardé à rebondir. Lundi soir, "Touche pas à mon poste" a fait son retour sur plusieurs plateformes, un projet longuement anticipé par l’animateur. Sur "On marche sur la tête", il affirme avoir prévu cette transition, dénonçant les manœuvres de l’Arcom.

Un nouveau défi pour Cyril Hanouna. Lundi soir, dès 18h20, Touche pas à mon poste faisait son grand retour sur YouTube, Dailymotion, Molotov TV, les box TV, quelques jours seulement après la disparition de C8, survenue le 28 février. "On a travaillé pendant des semaines et des semaines", souligne Cyril Hanouna sur On marche sur la tête.

"Les chroniqueurs m'ont appelé, ils étaient tous en panique, ils m'ont dit : 'l'Arcom a décidé de ne pas renouveler la chaîne'. Ils m'ont senti extrêmement détendu. Moi, je vous dis la vérité, j'avais tout anticipé parce que je connais leur manœuvre. Donc, je savais qu'il n'y avait même pas de débat. Ils avaient fait leur plan depuis le début, ils ont mis le premier étage de la fusée, le deuxième, le troisième, et jusqu'à faire exploser C8. Mais même avant l'annonce de l'Arcom, j'étais en train de travailler sur la suite. Parce que franchement, je n'avais aucune confiance en ces gens-là", argumente-t-il.