Cyril Hanouna - Géraldine Maillet déplore une «police de la pensée» venant de la gauche et de l'extrême gauche

Dans l'émission "On marche sur la tête", Géraldine Maillet a pointé "une police de la pensée" instaurée par la gauche et l'extrême gauche, après la démission du président du groupe de presse Ebra, pour avoir "aimé" des publications de personnalités d'extrême droite.

Réagissant à la démission de Philippe Carli, le président du groupe de presse Ebra critiqué pour avoir "aimé" sur le réseau social LinkedIn des publications de personnalités d'extrême droite, Géraldine Maillet a déploré une "police de la pensée", dans l'émission On marche sur la tête.

"On ne mesure pas à quel point il y a une guerre des médias", a assuré la chroniqueuse, ajoutant qu'"à partir du moment où on travaille dans un groupe, on est disqualifié, on est facho, on est montré du doigt". Cette dernière a pointé " la gauche et l'extrême gauche" comme responsables du phénomène.