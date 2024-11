Washington dénonce la condamnation en Russie d'un ex-employé du consulat américain

Les États-Unis ont "fermement" condamné samedi la peine de près de cinq ans de prison infligée à un ancien employé du consulat américain de Vladivostok, en Russie, pour "collaboration secrète avec un État étranger". "Sa condamnation sur des allégations infondées constitue une injustice scandaleuse", a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d'Etat américain, dans un communiqué.

Détails de la condamnation de Robert Shonov

Robert Shonov, un ancien employé du consulat, a été condamné vendredi à quatre ans et dix mois de prison. Selon les agences russes, il avait été accusé d'avoir transmis des informations secrètes aux États-Unis concernant le conflit en Ukraine, en échange d'argent. La Russie avait également expulsé deux diplomates américains en septembre 2023, les accusant d'avoir agi comme agents de liaison pour Robert Shonov. Le tribunal a déclaré avoir saisi 400.000 roubles (environ 4 000 euros) et un appareil électronique lié aux faits reprochés.

Les tensions entre Washington et Moscou s'intensifient

Le département d'État américain a défendu Robert Shonov, précisant qu'il avait été embauché après son départ du consulat uniquement pour surveiller les médias russes libres d'accès, dans le respect de la législation locale. Les accusations russes sont considérées par Washington comme "entièrement fictives et sans fondement". Ces dernières années, plusieurs citoyens américains ont été arrêtés en Russie, et Washington suspecte Moscou de vouloir les échanger contre des Russes incarcérés aux États-Unis.

En août, un échange de prisonniers avait eu lieu entre l'Occident et la Russie, libérant des opposants russes ainsi que des citoyens américains comme le journaliste Evan Gershkovich et l'ancien Marine Paul Whelan. L'accord avait permis la libération de seize personnes détenues en Russie et au Bélarus, en échange de huit Russes incarcérés aux Etats-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège, ainsi que les deux enfants d'un couple condamné pour espionnage.