La Turquie annonce l'échange de 26 prisonniers, dont le journaliste Evan Gershkovich, entre la Russie et des pays occidentaux

La Turquie a coordonné à Ankara un échange de vingt-six prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, parmi lesquels le journaliste américain Evan Gershkovich, a annoncé jeudi la présidence turque. "Le MIT (services de renseignement turcs, ndlr) a mené à Ankara l'opération d'échange de prisonniers la plus importante de ces derniers temps, qui a impliqué 26 personnes provenant des prisons de sept pays différents (États-Unis, Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège, Russie et Biélorussie)", a annoncé la présidence turque dans un communiqué. "Dix prisonniers, dont deux mineurs, ont été transférés en Russie, treize en Allemagne et trois aux États-Unis", précise la présidence turque.

Transportés par sept avions

Ils ont été transportés en Turquie par sept avions, dont deux des États-Unis, un d'Allemagne, de Pologne, de Slovénie, de Norvège et de Russie, dans le cadre de l'opération d'échange de prisonniers", précise-t-elle encore. L'AFP a assisté à l'atterrissage de deux appareils, un aux couleurs de la Russie, l'autre de type Falcon, sur l'aéroport civil d'Ankara peu avant 16h30 (13h30 GMT).