Volodymyr Zelensky revendique des «avancées» ukrainiennes dans la région russe de Koursk

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué dimanche des "avancées" dans la région russe de Koursk et la prise de deux villages, plus de deux semaines après avoir lancé une offensive.

"Je viens de parler au commandant-en-chef Oleksandre Syrsky, et il y a des avancées de nos troupes dans la région de Koursk. De un à trois kilomètres. On a pris le contrôle de deux villages de plus", a déclaré M. Zelensky dans son message quotidien, ajoutant que des combats étaient "en cours dans un autre village".

