Turbulences mortelles sur un vol de Singapore Airlines : comment les constructeurs se préparent à ces situations

Le Boeing 777 vient d'effectuer un atterrissage d'urgence. À l'intérieur, des plateaux renversés au sol, des pièces de la cabine arrachée et les masques à oxygène qui pendent au-dessus des sièges. Chez les passagers, les têtes sont entaillées et les visages abîmés. Aux pieds de l'appareil, des sauveteurs s'affairent dans l'avion. Un mort et des dizaines de blessés. Un steward confie avoir vécu son pire vol en 30 ans de carrière.

Quatrième incident en à peine un an

L'avion aurait perdu 2000 mètres en moins de cinq minutes. Des situations apocalyptiques face auxquelles les avionneurs se préparent activement, selon Xavier Tytelman spécialiste de l'aéronautique. "Airbus teste en ce moment un système dans lequel on a une sorte de rayon laser qui est à l'avant de l'avion et qui peut voir les courants d'air qui montent et qui descendent," explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Peut-être qu'à terme, ça va permettre d'avoir des avions qui n'attendent pas d'être dans une turbulence pour la compenser, mais qui pourrait la compenser avant même de la subir. Et donc ce seraient des avions sans aucune turbulence". En à peine un an, c'est déjà la quatrième fois que des turbulences provoquent des blessures sévères chez des passagers. À noter qu'après avoir atterri en urgence à Bangkok mardi, les passagers de cet avion ont pu rejoindre Singapour ce mercredi matin.