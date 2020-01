Virus chinois : "On a peur, on préfère annuler nos déplacements"

REPORTAGE

Désormais, huit villes dans le secteur de Wuhan sont mises en quarantaine, aéroports et autoroutes bloqués. A Pékin, l'ambiance n'est plus à la fête. A quelques heures du Nouvel an chinois, les rues sont quasi-désertes. Les festivités de la fête du printemps sont annulées. Dès samedi, la Cité interdite, monument le plus visité de Chine, fermera ses portes aux touristes.

"J'ai entendu aux informations que les fêtes du Nouvel an sont annulées presque partout", déclare cette Pékinoise au micro d'Europe 1. "C'est triste, mais on n'a pas le choix, on doit rester à la maison. C'est encore pire que ce que je pensais."

La psychose monte

Chaque année, Pékin accueille des millions de touristes pour la fête du printemps. Mais cette fois-ci, beaucoup ont dû changer leurs plans à la dernière minute. "Moi je suis en bonne santé, mais bien sûr on a peur du virus. Alors on préfère annuler nos déplacements et toutes les visites qu'on avait prévues."

La psychose monte dans le pays. Dans le centre de la Chine, foyer de l'épidémie, plus de 20 millions de personnes sont désormais coupées du reste du monde jusqu'à nouvel ordre. Les écoles resteront fermées, même après les congés du nouvel an.