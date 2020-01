Comment les autorités sanitaires se préparent à l'arrivé du coronavirus chinois en France

L'inquiétude grandit autour du virus chinois. Ce coronavirus semblable au Sras a déjà fait neuf morts en Chine. Des personnes porteuses du virus ont été diagnostiquées au Japon, en Thaïlande, en Corée du Sud ou encore à Taïwan. Un cas a également été détecté aux Etats-Unis, près de Seattle. De leur côté, les autorités françaises veulent tout faire pour éviter tout risque de contamination sur le territoire national.

"Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible mais il ne peut pas être exclu", déclarait mardi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Toutes les précautions sont prises pour faire face à la potentielle apparition du virus. SAMU, services d'urgence, grands services d'infectiologies sont en alerte, et tout un système de diagnostic est mis en place.

Messages de prévention

"[Si] un cas est suspecté, l'Agence régionale de santé est informée et tout un ensemble de mesures de gestions sont mises en œuvre", explique au micro d'Europe 1 Daniel Levy-Bruhl de Santé Publique France. Ainsi, le cas doit être isolé, tous les sujets qui ont pu être en contact avec lui sont recensés et un suivi quotidien pendant quatorze jours est réalisé. Daniel Levy-Bruhl précise que toute personne présentant les signes d'une infection respiratoire aiguë doit se manifester auprès des services de santé.

Sur recommandation de l'OMS, les autorités françaises excluent pour l'instant les contrôles sanitaires dans les aéroports. Elles multiplient néanmoins les messages de prévention notamment à bord des vols directs reliant Paris à Wuhan, foyer de l'épidémie : porter un masque et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique restent les mesures plus efficaces pour se protéger du virus. En cas de doute, il est recommandé de rester chez soi et d'appeler le 15 pour éviter les contacts aux services d'urgence.