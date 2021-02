Une pianiste anglaise rencontre le succès... en se faisant passer pour un homme

C'est une histoire peu commune. Annabel Bennett, une pianiste anglaise, sort son premier album fin février, mais sous le nom... d’Arthur Parker. L'artiste, qui avait longtemps échoué à percer, a en effet décidé il y a deux ans de se faire passer pour un homme, et a finalement rencontré le succès sous cette fausse identité. Mais elle a désormais décidé de révéler son secret.

Annabel Bennett est une pianiste autodidacte. Elle se met à composer en 2012, à la mort de son père, un instrumentiste ami de David Bowie. Elle écrit alors des centaines de morceaux de musique classique qu'elle envoie à la BBC et à d'autres diffuseurs, sans succès. Et si elle signe un contrat avec une société de production, les projets intéressants sont systématiquement attribués à ses collègues masculins et sa carrière ne décolle pas.

Son album reste signé Arthur Parker

Il y a deux ans, Annabel Bennett décide donc de... se faire passer pour un homme. Sous le nom d'Arthur Parker, elle envoie à la BBC les mêmes morceaux transmis auparavant sous son identité de femme. Et en peu de temps, Arthur Parker devient le compositeur le plus diffusé par la plateforme "nouveau talent" de la BBC.

La chaîne va alors chercher à contacter Arthur Parker, mais pour ne pas se dévoiler, Annabel ne décroche jamais le téléphone et ne communique que par mail. Aujourd'hui diffusée au Royaume-Uni et à l'étranger, elle révèle sa véritable identité pour la sortie de son premier album, prévue le 20 février. Mais il est signé Arthur Parker, car selon l'artiste, il se vendra mieux sous un nom d'homme.