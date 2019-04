Un Palestinien abattu après avoir tenté d'attaquer au couteau des Israéliens

Un Palestinien a tenté mercredi d'attaquer au couteau des Israéliens près de Naplouse, en Cisjordanie occupée, et a été "neutralisé", a indiqué mercredi l'armée israélienne avant que les autorités palestiniennes n'annoncent sa mort. Le ministère palestinien de la Santé a indiqué qu'un homme, dont il n'a pas communiqué l'identité, avait été tué par balle. L'armée a expliqué qu'il avait tenté de commettre une attaque anti-israélienne au couteau près de Huwara, au sud de Naplouse, et qu'un civil israélien l'avait "neutralisé". Aucun Israélien n'a été blessé, a-t-elle ajouté.

Des attaques fréquentes

Le ministère a fait état d'un second Palestinien blessé et hospitalisé dans un état stable. La Cisjordanie, territoire occupé par l'armée israélienne depuis plus de cinquante ans, est fréquemment le théâtre d'attaques contre des soldats ou des colons israéliens, souvent commises à l'arme blanche par des Palestiniens isolés. Environ 400.000 colons vivent de manière souvent conflictuelle avec plus de 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie.