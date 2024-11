Un juge fédéral texan révoque une réforme de l'immigration de Biden

Un juge fédéral a révoqué jeudi une mesure visant à simplifier l'obtention d'un statut légal aux États-Unis pour les conjoints de citoyens américains, un coup potentiellement fatal à l'une des plus importantes réformes de l'immigration du président Joe Biden. Ce programme, nommé "Keeping Families Together" ("garder les familles ensemble"), est selon la décision consultée par l'AFP contraire aux lois américaines régissant l'immigration.

Un juge nommé par Donald Trump

Le juge fédéral texan J. Campbell Barker, nommé par Donald Trump au cours de son premier mandat, avait déjà suspendu cette mesure à deux reprises depuis le mois d'août dans le cadre d'une procédure engagée par les procureurs généraux républicains de 16 Etats américains qui contestaient cette politique de l'administration Biden. "La tentative de l'administration Biden/Harris d'esquiver les lois sur l'immigration a été stoppée", s'est réjoui sur X le procureur général de l'Idaho, Raúl Labrador.

"Cette décision est un revers très décevant et injuste pour les familles qui vivent au quotidien avec le poids de l'incertitude", a de son côté déploré Harold A. Solis, de l'organisation d'aide aux migrants Make The Road New York. "Nous devons et nous continuerons d'aider les familles à se réunir malgré cette décision dangereuse", a-t-il ajouté. La décision du juge peut faire l'objet d'un appel, mais l'élection de Donald Trump lors de la présidentielle de mardi rend peu probable l'aboutissement de la procédure.

La lutte contre l'immigration, thème central de la campagne de Trump

La lutte contre l'immigration a été le thème central de la campagne, aux accents de plus en plus racistes et violents contre les migrants, du milliardaire républicain. En juin, Joe Biden avait annoncé une mesure destinée à simplifier l'accès à la citoyenneté pour environ un demi-million d'immigrants mariés à des ressortissants américains. Les 16 Etats qui ont intenté ce recours en justice estiment que cette politique coûte des millions de dollars aux services publics - notamment en matière de santé, d'éducation et de maintien de l'ordre - auxquels les immigrés font appel, selon eux.

Ces nouvelles mesures visaient à simplifier la procédure pour les personnes remplissant déjà les conditions requises pour obtenir la résidence permanente. Elles concernaient les personnes présentes dans le pays depuis au moins dix ans et mariées à un citoyen américain avant le 17 juin 2024, ainsi que quelque 50.000 enfants par alliance de citoyens américains.

Les personnes dont la demande avait été approuvée se voyaient accorder un permis de travail et le droit de rester aux Etats-Unis pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans, le temps de demander une carte verte de résident permanent.