Un ex-ministre britannique sanctionné pour sa participation à une émission de téléréalité

Le Royaume-Uni connaît un nouveau scandale politique. Le député conservateur Matt Hancock, ancien ministre de la Santé qui a géré la pandémie sous Boris Johnson, a annoncé mardi sa participation à l'émission "I'm a celebrity, get me out of there" (Je suis une star, sortez-moi d'ici NDLR), réunissant plus de 10 millions de téléspectateurs. L'émission est une sorte de Koh-Lanta à la française.

"Quand on est député, on maintient la dignité de cette fonction"

La nouvelle a déclenché un tollé et Matt Hancock a été suspendu du parti conservateur. Un ancien ministre de la Santé potentiellement tourné en ridicule dans une émission parfois vulgaire, alors que le pays est en pleine crise économique et sociale, la nouvelle ne passe pas.

"J'ai hâte de le voir manger du pénis de kangourou", a réagi mardi un conservateur agacé, en faisant référence à un épisode où l'une des candidates a dû manger un pénis de chameau frit. Une ancienne ministre a conseillé à Matt Hancock de renoncer à sa participation : "Il ne pourra pas voter, pas voir les habitants de sa circonscription, pas en régler les urgences car il sera dans la jungle pour l'amour du ciel. C'est aussi une question de dignité. Quand on est député, on maintient la dignité de cette fonction."

Matt Hancock justifie sa participation à l'émission pour promouvoir la lutte contre la dyslexie et assure que ses gains seront reversés à cette cause.