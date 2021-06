Covid-19 : le ministre britannique de la Santé démissionne pour non-respect des règles sanitaires

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, une figure-clé de l'action gouvernementale contre la pandémie de Covid-19, a annoncé samedi sa démission après la publication, par le tabloïd The Sun, d'une image le montrant en train d'embrasser une conseillère. Marié et père de trois enfants, Matt Hancock enlaçait sur ce cliché Gina Coladangelo, une amie de longue date.

Des accolades interdites par les règles sanitaires

Mais ce n'est pas l'infidélité qui est reprochée au ministre. Les caméras de surveillance ont surpris son geste le 6 mai, date à laquelle les accolades étaient interdites en raison des règles sanitaires contre le Covid. Matt Hancock avait présenté des excuses dès vendredi et le chef de gouvernement britannique, Boris Johnson, lui avait d'abord apporté son soutien, jugeant le sujet "clos".

Mais le Sun a enfoncé le clou samedi, en diffusant sur son site internet les images vidéo de caméra de surveillance et les appels à la démission de Matt Hancock se sont multipliés, notamment de la part des partis d'opposition. Le principal d'entre eux, le Parti travailliste, s'était aussi interrogé sur un possible conflit d'intérêts dans la nomination au ministère de Gina Coladangelo, une lobbyiste que Matt Hancock connaît depuis l'université et qui dirige actuellement la communication d'une chaîne de boutiques fondée par son mari.

"Nous nous devons d'être honnêtes"

"Nous nous devons d'être honnêtes envers les gens qui ont tant sacrifié pendant cette pandémie, quand nous les avons déçus comme je l'ai fait en enfreignant les consignes", a écrit Matt Hancock dans sa lettre de démission remise au Premier ministre Boris Johnson, réitérant ses excuses.

"Vous devriez quitter vos fonctions très fiers de ce que vous avez réalisé, pas seulement en vous attaquant à la pandémie mais aussi avant que le Covid-19 ne nous frappe", lui a répondu Boris Johnson, se disant "désolé" de son départ du gouvernement.