Un avion d'American Airlines atterrit à Rome après un incident

Après une alerte à la bombe, un avion d'American Airlines en partance de New-York a été dérouté à Rome ce dimanche 23 février, pour la sécurité de son équipage et des passagers. Aucune bombe n'a été détectée après une fouille minutieuse de l'appareil, qui a pu repartir pour New Delhi, sa destination d'origine.

Un avion d'American Airlines a été dérouté dimanche vers Rome à la suite d'un "éventuel problème de sécurité" et a atterri à l'aéroport romain de Fiumicino, a indiqué la compagnie aérienne à l'AFP.

Un problème de sécurité "non crédible" selon la compagnie aérienne

Le Boeing, avec 199 passagers à bord, était parti de New York et se dirigeait vers New Delhi quand une alerte à la bombe l'a contraint à changer sa route et à se poser à Fiumicino, sans incident, a précisé, pour sa part, une source aéroportuaire. "Tous les passagers ont débarqué et reçoivent de l'assistance", a-t-elle ajouté.

"Le vol American Airlines 292, assurant la liaison de New York à New Delhi, a été dérouté vers Rome en raison d'un éventuel problème de sécurité", a écrit dans un communiqué la compagnie aérienne, assurant que l'avion avait atterri sans encombre à Fiumicino.

L'avion a été accompagné par deux appareils de l'armée de l'air italienne lors de son déroutement vers l'aéroport romain. De son côté, la FAA, le régulateur américain de l'aviation, a mentionné "un problème de sécurité" signalé par l'équipage.

"Le problème éventuel a été jugé non crédible mais en raison du protocole de l'aéroport de New Delhi, une inspection était obligatoire avant l'atterrissage" dans la capitale indienne, a déclaré un responsable de la compagnie aérienne. "Les forces de l'ordre ont inspecté et autorisé l'appareil à repartir", a annoncé cette dernière, en présentant ses excuses aux passagers.

L'appareil ne devrait cependant pas décoller pour New Delhi avant lundi pour permettre à l'équipage de se reposer, a précisé le responsable, sous condition d'anonymat. La compagnie American Airlines, presque centenaire, dessert plus de 60 pays dans le monde avec ses partenaires, précise son site internet.