Un adolescent américain, auteur d'une fusillade dans un lycée, plaide coupable

Un adolescent américain, qui a tué l'an dernier quatre élèves dans son lycée avec une arme offerte par ses parents, a plaidé coupable lundi et encourt la prison à vie. Ethan Crumbley, 15 ans au moment des faits, avait reçu le pistolet Sig Sauer calibre 9 mm comme cadeau de Noël anticipé.

Fait rare, ses parents, accusés de négligence et d'avoir ignoré les signes avant-coureurs de son passage à l'acte, ont été inculpés pour homicide involontaire et devraient être jugés l'an prochain. L'adolescent avait tiré des dizaines de balles dans l'établissement à Oxford, dans le Michigan, dans le nord du pays. Il a tué deux filles et deux garçons âgés de 14 à 17 ans et blessé plusieurs personnes.

Un Sig Sauer et 50 balles dans son sac à dos

Lundi, vêtu de la combinaison orange des détenus, lunettes et masque sur le visage, il a dit "oui monsieur" lorsque le juge lui a demandé si c'était son choix de plaider coupable. Les procureurs ont ensuite retracé le jour de la fusillade en novembre 2021. Ethan Crumbley a admis avoir amené un Sig Sauer et 50 balles dans son sac à dos.

Il a également reconnu être entré dans les toilettes des garçons, avoir sorti son arme et avoir commencé à tirer sur les lycéens. Avant la fusillade, ses parents, Jennifer et James Crumbley, avaient été alertés de signes inquiétants par des enseignants et avaient même été convoqués, mais n'avaient pas agi. Le lycée les avait notamment informés que leur fils cherchait des munitions sur internet.

Sa mère a ensuite échangé par texto avec lui: "Je ne suis pas fâchée contre toi. Tu dois apprendre à ne pas te faire attraper". Les fusillades, notamment dans des établissements scolaires, sont un fléau aux États-Unis. En mai, un adolescent a tué 19 écoliers et deux enseignantes dans une école primaire d'Uvalde, au Texas.