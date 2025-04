Ukraine : Zelensky dénonce la poursuite des attaques malgré la trêve annoncée par Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que des tirs d'obus, des assauts et des attaques par drone s'étaient poursuivis pendant la nuit de la part des forces russes, et ce malgré la trêve ordonnée samedi par Vladimir Poutine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche les forces russes de poursuivre leurs attaques, malgré le cessez-le-feu promis la veille par Vladimir Poutine pour Pâques.

Cette proposition de trêve inattendue de 30 heures, déclarée unilatéralement par le président russe, aurait constitué la pause la plus significative dans les combats en trois années de conflit. Mais quelques heures seulement après cette annonce, les alertes aériennes ont repris en Ukraine où les autorités, qui s'étaient engagées à respecter le cessez-le-feu ont dénoncé sa violation.

387 bombardements et 19 assauts par les forces russes

Volodymyr Zelensky a indiqué sur sa page Facebook dimanche tôt que les tirs d'obus, assauts, et attaques par drone s'étaient poursuivis pendant la nuit. "Dans l'ensemble, le matin de Pâques, nous pouvons affirmer que l'armée russe tente de donner l'impression générale d'un cessez-le-feu, tout en poursuivant dans certaines régions des tentatives isolées d'avancer et d'infliger des pertes à l'Ukraine", a écrit le président, citant un rapport du commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky.

Entre 18H00 et minuit, ce rapport signale "387 bombardements et 19 assauts par les forces russes" ainsi que l'usage de dizaines de drones. Depuis minuit "il y a déjà eu 59 cas de bombardements et 5 assauts d'unités russes", ajoute-t-il.

La trêve ordonnée samedi par Vladimir Poutine intervient alors que les efforts de l'administration américaine pour trouver une issue au conflit en Ukraine paraissent dans l'impasse ces derniers jours. Le président russe avait aussi demandé à ses forces de se tenir prêtes à une "réponse immédiate et complète" en cas de "violations de la trêve". Son homologue ukrainien s'était dit prêt à respecter le cessez-le-feu, proposant même de l'étendre "au-delà du 20 avril".

La Russie a par ailleurs annoncé samedi avoir échangé 246 prisonniers de guerre ukrainiens, contre le même nombre de prisonniers russes, en plus de 31 blessés ukrainiens et 15 blessés russes.