Ukraine : la Russie a dû répliquer face à une «menace imminente», estime Poutine

Tous les regards étaient tournés vers Moscou ce lundi matin. Les traditionnelles célébrations du 9 mai en Russie, date de la victoire de l'Armée rouge sur l'Allemagne nazie, ont pris une tournure particulière en pleine guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a pris la parole en marge de l'habituel défilé militaire sur la place Rouge. Il a rejeté la responsabilité du déclenchement de la guerre sur les Occidentaux. Selon le président russe, les autorités ukrainiennes préparaient une guerre contre les séparatistes pro-russes dans le Donbass. Kiev voulait obtenir la bombe atomique soutenue par l'Otan. En clair, il n'avait pas le choix.

De 1945 à aujourd'hui, il n'y a qu'un pas, selon Vladimir Poutine

"Nous avons vu que ce danger et cette menace était de plus en plus imminente. Et la Russie a dû répliquer", a justifié Vladimir Poutine, lors de son discours. Il a ensuite ajouté : "Nous n'avons pas eu le choix parce que c'était la seule solution possible pour un pays souverain et indépendant."

Ce discours très court - dix minutes - a justifié l'intervention en Ukraine dans la droite ligne de 1945, en qualifiant son adversaire de "néonazi" et en faisant des parallèles entre les deux guerres : "Nous sommes fiers de cette génération de vainqueurs et nous sommes leurs héritiers. Notre devoir, c'est d'honorer cette mémoire. Nous devons tout faire pour que cette guerre ne se reproduise pas."

Les services de renseignement britanniques et américains redoutaient une déclaration de guerre officielle de la part du président russe, mais cela n'a pas eu lieu. Vladimir Poutine a d'abord parlé aux Russes, à son opinion publique. Il a eu des mots pour les blessés, les soldats morts sur le front. Il a d'ailleurs annoncé avoir signé un texte pour aider davantage les familles endeuillées. Le chef de l'État a surtout inscrit ce 9 mai au cœur du patriotisme russe. Comme si les Russes devaient comprendre que cette guerre durera encore longtemps.

La réponse de Volodymyr Zelensky

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à ne pas réécrire l'histoire. "Cette victoire contre l'Allemagne nazie n'est pas le seul fait des Russes. De nombreux Ukrainiens ont également donné leur vie lors de la Seconde Guerre mondiale", a-t-il tenu à rappeler dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

"Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la victoire sur le nazisme évidemment, et nous ne donnerons à personne un seul morceau de notre histoire. Nous sommes fiers de nos ancêtres qui, avec les Alliés, ont vaincu Hitler et nous ne permettrons à personne de s'approprier cette victoire", a-t-il ajouté.