Ukraine : que sont les Mirage 2000-5, ces avions qu'Emmanuel Macron souhaite céder à Kiev ?

Jeudi soir, lors de son interview aux JT de TF1 et de France 2 en marge des célébrations des 80 ans du Débarquement, Emmanuel Macron a annoncé la cession d'avions de combat Mirage 2000-5 à l'Ukraine pour lui permettre de "protéger son sol, son espace aérien". Le président a également indiqué que les pilotes ukrainiens seraient formés. Mais quel est cet avion, qui n'est plus tout jeune et que Macron a promis par l'Ukraine ?

Le Mirage 2000-5 est un appareil qui est sorti des chaînes de montage de Dassault Aviation en 1999. Un monoplace qui, à l'époque, fait entrer la gamme Mirage 2000 dans la modernité. Avant lui, les pilotes utilisaient notamment le Mirage 2000-C.

Contrairement aux précédentes versions, les instruments de bord analogiques sont remplacés par des écrans ultra-sophistiqués. Un nouveau radar permet de tirer des missiles antiaériens sur plusieurs cibles en même temps. Il s'agit d'un avion de défense avant tout.

Le Mirage 2000-5 déployé ces derniers mois en Lituanie et en Suède

La France en possède une quarantaine, notamment basés dans le Var et en Haute-Saône. Ce monstre d'acier a une envergure de 9,13 mètres pour 16,5 tonnes, et est long de 14,34 mètres pour une hauteur de 5,20 mètres. Il est essentiellement utilisé pour des missions de police du ciel sur le territoire ou à l'extérieur. Il a déjà été utilisé en protection d'autodéfense face à l'agresseur russe : le Mirage 2000-5 a été déployé il y a quelques mois pour la surveillance du ciel des pays baltes, notamment en Lituanie en novembre dernier, ainsi qu'en Suède au mois de février.

Le président n'a pas précisé le nombre de Mirage 2000-5 qui seront donnés à Kiev. Ce qui est certain, c'est que cet avion est en fin de vie et que la France le remplace petit à petit par le Rafale. Dans ces conditions, il est plus facile de le céder à l'Ukraine.

Emmanuel Macron souhaite également "que les pilotes (ukrainiens) puissent être formés dès cet été. Il faut normalement cinq à six mois, et donc que d'ici à la fin de l'année, il puisse y avoir pilotes et avions", a-t-il insisté.