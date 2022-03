Guerre en Ukraine : la Russie vise les réserves ukrainiennes de carburant

L'Ukraine sera-t-elle bientôt à court de carburant ? Alors que l'armée russe change de stratégie militaire en se concentrant sur l'est, de nouvelles frappes aériennes ont visé les réserves de carburant dans plusieurs grandes villes ukrainiennes.

Des stations-services fermées

C'est une espèce d'étau qui se referme sur les essences. En effet, avant la guerre, 80% des produits pétroliers consommés en Ukraine provenaient de Biélorussie et de Russie. Actuellement, ce chiffre s'élève à 0%. Désormais, plus aucune livraison ne peut arriver par voie maritime, car la mer Noire et la mer d'Azov sont aux mains des marins de Vladimir Poutine.

Il ne reste donc plus que les voies terrestres pour approvisionner le pays depuis l'Europe, ce qui réduit considérablement les possibilités de livraison rapide en grandes quantités. À Kiev, les difficultés se ressentent déjà depuis deux ou trois jours. Certaines stations-service jusqu'à présent fournies ont fermé.

Certaines ne proposent plus l'essence la plus courante, le 95, et d'autres la vendent à des prix scandaleux pour l'automobiliste kievien jusqu'à 49 hryvnia le litre, soit 1,50 euro. Des sommes onéreuses en comparaison avec les salaires locaux. L'inquiétude est donc très vive pour les semaines à venir en Ukraine quant à cette problématique d'assèchement du carburant à cause de la guerre et de la tactique russe de destruction des réserves.